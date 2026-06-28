La Selección Argentina ya había sellado su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 cuando, en la zona mixta del AT&T Stadium, Emiliano Martínez protagonizó una escena que se volvió viral por su carga emocional y su vínculo con los hinchas de Bangladesh.

Mientras se retiraba del estadio, el arquero del Aston Villa escuchó que un medio de Bangladesh lo llamaba y decidió regresar para atenderlos, en un gesto espontáneo que sorprendió a los presentes y rápidamente se difundió en redes sociales.

“Me encanta Bangladesh”, expresó el Dibu al iniciar la conversación, destacando el cariño que siente por el país asiático. Luego agregó: “Me encantan los aficionados. He estado allí, y realmente adoro el país”, en referencia a su visita previa y al vínculo construido en los últimos años con los hinchas bengalíes.

El periodista le comentó que los fanáticos de Bangladesh soñaban con ver nuevamente a Argentina en una final del Mundial, a lo que el arquero respondió con afecto: “Sé lo locos que están por nosotros. Me encanta el apoyo. Me encanta cómo, en cierto modo, son argentinos. Todo mi cariño para Bangladesh”.

El vínculo entre Argentina y Bangladesh se consolidó especialmente durante el Mundial de Qatar 2022, cuando millones de hinchas del país asiático siguieron y celebraron cada partido de la Selección como propio. Esa conexión, sin embargo, tiene raíces más profundas, vinculadas a la admiración por Diego Maradona desde el Mundial de 1986.

Con el paso de los años, esa pasión se transformó en un fenómeno cultural que une a ambos países a través del fútbol. Incluso en 2023, el propio Dibu Martínez fue recibido como una celebridad durante una visita a Bangladesh, donde miles de personas colmaron las calles de Dhaka.

Hoy, con Argentina ya enfocada en su próximo compromiso ante Cabo Verde, el gesto del arquero volvió a reforzar un lazo que trasciende lo deportivo y que convierte a Bangladesh en uno de los países más identificados con la Selección.