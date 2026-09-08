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Dibu Martínez fue nominado por quinta vez al Trofeo Yashin 2026
POR REDACCIÓN
Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado por quinta vez al Trofeo Yashin, el reconocimiento que distingue al mejor arquero del mundo. El argentino vuelve a integrar la lista de candidatos después de una temporada destacada con Aston Villa.
El arquero ya consiguió la estatuilla en 2023 y 2024, por lo que buscará volver a quedarse con el premio individual que entrega France Football. La nominación vuelve a colocar al guardameta argentino entre los principales protagonistas del fútbol mundial.
Los candidatos
Martínez integra una lista de diez arqueros que también incluye a Joan García, David Raya y Unai Simón, de España; Yassine Bounou, de Marruecos; Thibaut Courtois, de Bélgica; Gregor Kobel, de Suiza; Édouard Mendy, de Senegal; Matvey Safonov, de Rusia, y Vozinha, de Cabo Verde.
Durante la temporada 2025/26, el arquero argentino disputó 58 partidos con Aston Villa, mantuvo 20 vallas invictas y consiguió la Europa League. Ahora irá nuevamente por el reconocimiento.