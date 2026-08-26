Emiliano “Dibu” Martínez podría continuar su carrera en la Premier League, pero lejos del Aston Villa. Luego de que se frustrara su pase a la Juventus, el arquero argentino fue ofrecido al Chelsea, que analiza avanzar por su contratación antes del cierre del mercado de pases.

El interés del equipo londinense aparece en un momento de incertidumbre para el arco. Robert Sánchez quedó bajo cuestionamientos después de sus últimas actuaciones y el entrenador Xabi Alonso evalúa alternativas para reforzar el puesto. En ese escenario, el nombre del campeón del mundo volvió a aparecer como una posibilidad concreta.

Según trascendió en Inglaterra, Chelsea ya mantiene conversaciones con el entorno del arquero argentino. Martínez estaría interesado en cambiar de club y el Aston Villa también estaría dispuesto a negociar su salida, especialmente después de haber incorporado al japonés Zion Suzuki como reemplazante.

Se cayó la posibilidad de llegar a Juventus

El futuro de Martínez había estado vinculado durante las últimas semanas con Juventus. El club italiano había mostrado interés en contratarlo, pero finalmente la operación no llegó a concretarse y la institución de Turín optó por incorporar a Guglielmo Vicario.

La frustración de esa transferencia dejó al arquero argentino nuevamente ante la necesidad de encontrar un nuevo destino. En Aston Villa, además, su situación se volvió más compleja luego de la llegada de Suzuki y la intención del club de reorganizar su plantel.

El propio entrenador Unai Emery había confirmado que Martínez analiza su futuro y que el club estaba preparado para afrontar una eventual salida.

Chelsea, una nueva posibilidad

El Chelsea aparece ahora como una alternativa que podría permitirle al argentino continuar en la Premier League. El club londinense evalúa sus opciones para el puesto y considera atractiva la experiencia de Martínez, campeón del mundo con Argentina en 2022 y ganador del Trofeo Yashin en dos oportunidades.

Además, el arquero conoce perfectamente la competencia inglesa y acumula varios años como una de las figuras del Aston Villa. Con 33 años, su experiencia internacional podría ser un factor importante para un Chelsea que busca mayor seguridad en el arco.

Las negociaciones todavía deben avanzar y no existe un acuerdo cerrado. Sin embargo, el contacto entre las partes ya comenzó y el Chelsea analiza la posibilidad de convertir al “Dibu” en una de sus incorporaciones antes del cierre del mercado.