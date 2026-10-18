El arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, fue operado con éxito de una fractura de mandíbula que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. El futbolista de 34 años ya se recupera en su domicilio, según confirmó el club inglés este domingo 18 de octubre. Aunque todavía no existe una fecha oficial para su regreso, el campeón del mundo anticipó que estará fuera de las canchas durante algunas semanas.

La institución londinense difundió un comunicado para actualizar el estado de salud del guardameta después de la intervención quirúrgica. "El arquero Emiliano Martínez se sometió a una cirugía exitosa por una fractura de mandíbula", informó Chelsea, que también expresó su apoyo al jugador durante el proceso de recuperación.

El episodio ocurrió el sábado 17 de octubre, durante el segundo tiempo del encuentro que Chelsea ganó 2-0 ante Everton. Martínez intentó despejar una pelota aérea después de un tiro libre, pero chocó violentamente con el defensor Jarrad Branthwaite.

La gravedad del impacto obligó a detener el partido durante más de ocho minutos. El personal médico asistió al arquero sobre el campo de juego, le suministró oxígeno y lo inmovilizó antes de trasladarlo en camilla hasta una ambulancia. Antes de abandonar el estadio, Dibu levantó el pulgar para tranquilizar a los hinchas.

Qué dice el último parte médico sobre Dibu Martínez

Después del accidente, el futbolista fue trasladado a un hospital para realizarse estudios que confirmaron la fractura de mandíbula y la necesidad de una intervención quirúrgica.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, explicó que el argentino también sufrió una conmoción cerebral como consecuencia del choque. Sin embargo, los exámenes descartaron lesiones cerebrales graves.

La operación se realizó sin complicaciones y el arquero recibió el alta hospitalaria para continuar su recuperación en casa. De todas maneras, deberá someterse a controles médicos antes de recibir la autorización para volver a entrenarse.

A través de sus redes sociales, Martínez compartió una fotografía desde la cama del hospital y llevó tranquilidad a sus seguidores. "Gracias por todos los mensajes, la operación salió bien", escribió.

Además, destacó la victoria de su equipo y dejó un mensaje optimista: "Lo más importante es que ganamos y mantuvimos la valla invicta. Volveremos en unas semanas".

Dibu Martínez podría perderse los próximos partidos de Argentina

La lesión genera preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Argentina de cara a la próxima fecha FIFA de noviembre.

El calendario contempla dos compromisos: el 13 de noviembre frente a Uruguay en Buenos Aires y el 17 ante Costa Rica en Córdoba. Por los tiempos estimados de recuperación, se prevé que el arquero no esté disponible para esos encuentros.

En Chelsea tampoco confirmaron cuándo podrá regresar a la competencia oficial. Mientras tanto, el belga Mike Penders, quien ingresó en su reemplazo durante el partido ante Everton, será el encargado de defender el arco del conjunto inglés.

El próximo compromiso del equipo londinense será frente a Tottenham, mientras que el posible regreso del argentino podría producirse cerca del encuentro ante Leeds United, previsto para el 21 de noviembre, siempre que su evolución médica lo permita.

Por ahora, la prioridad será completar la recuperación de la mandíbula y evitar riesgos antes de volver a la actividad profesional.