Emiliano “Dibu” Martínez tiene nuevo equipo. Chelsea presentó oficialmente este domingo al arquero de la Selección Argentina, quien dejó Aston Villa después de seis temporadas y continuará su carrera en uno de los gigantes de la Premier League.

El arquero de 33 años firmó un contrato por tres temporadas con el conjunto londinense, según informó Reuters. La operación se habría cerrado por una cifra cercana a los 10 millones de dólares, aunque Chelsea no comunicó oficialmente el monto del traspaso.

“Estoy encantado de estar en este club de fútbol. Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, expresó Martínez durante su presentación.

Sin embargo, hubo otra declaración que rápidamente llamó la atención de los hinchas del conjunto Blue. El campeón del mundo dejó en claro cuál será su filosofía durante esta nueva etapa de su carrera.

“Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”, aseguró Martínez.

Además, Dibu remarcó su ambición de conquistar nuevos títulos: “Quiero tener éxito aquí. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol”.

El final de una histórica etapa en Aston Villa

La transferencia puso punto final a seis temporadas de Martínez en Aston Villa, institución a la que había llegado en septiembre de 2020 procedente del Arsenal.

El argentino disputó 256 partidos con el conjunto de Birmingham y se consolidó durante esa etapa como uno de los arqueros más reconocidos del fútbol internacional. Además, recientemente conquistó la Europa League con el club.

Paralelamente, su carrera en la Selección Argentina alcanzó su punto más alto: fue campeón del Mundial de Qatar 2022 y conquistó las Copas América de 2021 y 2024. También recibió en dos oportunidades el Trofeo Yashin al mejor arquero.

Ahora, el marplatense inicia un nuevo desafío en Stamford Bridge. Chelsea sumó experiencia y jerarquía para su arco y Dibu dejó claro desde su presentación cuál es su objetivo: competir para ganar títulos.