Dibu Martínez mostró cómo le quedó el dedo que se había fracturado

Emiliano Martínez compartió detalles sobre su estado físico tras la victoria de la Selección Argentina por 3-1 frente a Jordania. El arquero de 32 años arrastra una fractura en el dedo anular de su mano derecha que se produjo durante la entrada en calor de la final de la Europa League con el Aston Villa. De cara al próximo duelo por los 16vos de final contra Cabo Verde, el portero confirmó una mejoría que le permitirá cambiar su forma de juego.

El futbolista relató el proceso que atravesó para llegar en condiciones a la competencia y explicó que "Decidí no operarme, la pasé mal y vine muy jugado. Todavía no pude entrenarme con normalidad, pero el partido que viene ya podré jugar sin férula". A pesar de la evolución, el jugador reconoció que el camino no fue sencillo y destacó el apoyo recibido por parte de Lionel Scaloni y el equipo médico. Al respecto, manifestó que "Cuando me dijeron que me tenía que operar se me vinieron millones de preguntas a la cabeza, pero el entrenador siempre me bancó y eso me dio mucho ánimo. El fisio se lo pasó horas a la noche tratando de desinflamar el dedo".

La recuperación exigió entrenamientos especiales junto al preparador Luis Martín y el resto de los arqueros del plantel nacional. Sobre este esfuerzo conjunto, Martínez señaló que "Me la tuve que comer solo, con Martín. Gero y Juan me dieron una mano grande, entrenaron con pelota de vóley toda la semana y me molesta muchísimo, pero en la cancha trato de no sufrir".

En relación al último encuentro disputado, el marplatense se mostró exigente consigo mismo tras el gol recibido ante Jordania. El arquero comparó la sensación con el debut en Qatar al decir que "Me quería matar. Acá me llegan dos veces nomás, me dio la sensación de Arabia en el Mundial pasado, siento que la podía haber sacado".

El próximo desafío para el conjunto albiceleste será este viernes a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. El portero analizó a su siguiente rival con respeto y advirtió que "Vemos todos los partidos, no tenemos otra cosa para hacer. Ellos son buenos, físicos, defienden bien, son rápidos y se clasificaron en un grupo difícil por algo, hay muchas sorpresas en este Mundial".