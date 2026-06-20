La Selección Argentina volvió a cumplir con una de sus tradiciones más conocidas durante las concentraciones y Emiliano “Dibu” Martínez fue el encargado de mostrar los detalles. A través de un video publicado en sus redes sociales, el arquero compartió imágenes del asado que disfrutó el plantel en Kansas City, en la previa del partido frente a Austria por el Mundial 2026.

La reunión gastronómica se realizó el viernes por la noche y tuvo nuevamente como protagonista al chef Diego Iacovone, habitual responsable de las comidas del seleccionado nacional. Durante la recorrida, Martínez mostró las parrillas cargadas con provoletas, chorizos, mollejas y bifes de chorizo.

“¿Qué tenemos acá, Dieguito?”, preguntó el arquero mientras grababa el video. El cocinero respondió detallando el menú preparado para la delegación. Luego, el guardameta sumó una broma relacionada con el plan alimenticio del equipo: “¿Dónde está el nutri? Que se quede en la cocina, ¿no?”.

La respuesta de Iacovone mantuvo el tono distendido. “Lo llamé pero no me atendió”, contestó entre risas. Fue entonces cuando Martínez lanzó la frase que se convirtió en el sello del registro: “Todo light, todo light”.

En las imágenes también aparecieron Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, quienes se acercaron a la parrilla para acompañar el momento. Ambos saludaron a cámara y participaron del clima relajado que suele acompañar las horas previas a los compromisos oficiales de la Albiceleste.

Antes de finalizar el video, el arquero elogió al chef con una frase breve y directa: “El mejor, lejos”. Por su parte, Giuliano Simeone compartió una fotografía de la parrilla en sus redes sociales, donde se observaban distintos cortes de carne y achuras, acompañada por corazones con los colores de la bandera argentina.

La tradición del asado se ha repetido durante la estadía del seleccionado en Estados Unidos. Días atrás, Martínez también había difundido otro encuentro similar realizado en el hotel Origin de Kansas City, donde los cocineros trabajaron junto a una parrilla rodeada de banderas argentinas.

Mientras tanto, el plantel continúa con los entrenamientos de cara al compromiso frente a Austria. Luego del triunfo por 3-0 sobre Argelia en el debut, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca asegurar su clasificación a la próxima instancia del Mundial 2026.