Emiliano "Dibu" Martínez dará un nuevo y definitivo salto de calidad en la Premier League. Tras un ciclo consagratorio, el arquero argentino de 33 años acordó su llegada al Chelsea a cambio de 7.5 millones de libras esterlinas (aproximadamente 8.750.000 dólares). El acuerdo verbal entre las partes ya es un hecho, y este viernes el marplatense viajará a Londres para estampar su firma en un contrato por dos temporadas, con opción a una tercera, sellando así su traspaso definitivo a los "Blues".

La salida del Aston Villa se precipitó por razones institucionales y deportivas. Luego de que se frustrara su pase a la Juventus a principios de año, el arquero se encontró con un escenario complejo en Birmingham. Pese a ser una de las máximas figuras del equipo —clave en la reciente campaña de la liga y en la consagración como campeón de la Europa League en Estambul—, su elevado salario lo dejó fuera del presupuesto del club. Ante esta situación y una creciente competencia interna, la dirigencia villana decidió ponerlo en vidriera para cerrar un buen negocio, cubriendo su puesto rápidamente con la compra del guardameta japonés Zion Suzuki.

Aunque en un principio despertó el firme interés del Tottenham, fue el Chelsea quien pisó el acelerador. Martínez no llega a Londres para ser un actor de reparto, sino que peleará directamente la titularidad con el español Robert Sánchez, quien viene de tener una actuación para el olvido en el debut ante el Fulham. Curiosamente, en esta nueva etapa el "Dibu" no se cruzará con su compatriota y compañero de la Selección Argentina, Enzo Fernández, ya que el mediocampista tiene encaminada su millonaria incorporación al Manchester City por 140 millones de euros.

Con este traspaso, el campeón del mundo se despide por la puerta grande del Aston Villa. Desde su arribo en septiembre de 2020, defendió el arco en 256 partidos, sumó 80 vallas invictas y recibió 305 goles, forjando un vínculo de cariño eterno con los hinchas tras la histórica vuelta olímpica europea. Ahora, con la obligación de levantar títulos, el Chelsea se suma a una extensa trayectoria que el arquero construyó casi íntegramente en el fútbol inglés, pasando por Oxford United, Arsenal, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers y Reading, con la única excepción de su breve préstamo en el Getafe de España.