El arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, finalizó en el quinto puesto de la votación del Trofeo Yashin 2026, reconocimiento que distingue al mejor guardameta del mundo. La premiación se realizó este lunes 26 de octubre, durante la ceremonia del Balón de Oro en Londres, donde el español Unai Simón se quedó con el galardón.

El futbolista del Aston Villa había sido seleccionado entre los diez candidatos al premio y buscaba sumar su tercera distinción individual, después de sus consagraciones consecutivas en 2023 y 2024. Sin embargo, en esta oportunidad quedó fuera de los tres primeros lugares, aunque logró mantenerse entre los cinco arqueros más destacados del fútbol internacional.

Unai Simón encabezó la clasificación, seguido por su compatriota David Raya, quien ocupó el segundo puesto, y el belga Thibaut Courtois, que completó el podio. En la cuarta ubicación terminó el ruso Matvey Safonov, mientras que Martínez cerró el grupo de los cinco mejores.

Cómo quedó el ranking del Trofeo Yashin 2026

La clasificación definitiva de los diez arqueros nominados fue la siguiente:

Unai Simón (España). David Raya (España). Thibaut Courtois (Bélgica). Matvey Safonov (Rusia). Emiliano Martínez (Argentina). Vozinha (Cabo Verde). Joan García (España). Yassine Bounou (Marruecos). Édouard Mendy (Senegal). Gregor Kobel (Suiza).

A pesar de no haber conquistado el premio en esta edición, Dibu Martínez continúa siendo uno de los arqueros con más reconocimientos en la historia del Trofeo Yashin. El marplatense obtuvo su primera estatuilla en 2023, después de su actuación en el Mundial de Qatar 2022, donde fue una de las figuras de la consagración argentina.

Un año después, volvió a quedarse con el galardón tras conquistar la Copa América 2024 con la Selección Argentina y completar una destacada temporada en el fútbol europeo.

Con esos dos títulos, Martínez comparte con el italiano Gianluigi Donnarumma el récord de mayor cantidad de Trofeos Yashin obtenidos, desde la creación del reconocimiento en 2019.

Su quinta posición en 2026 representa una nueva presencia entre los mejores guardametas del planeta, aunque esta vez el premio quedó en manos del arquero de la selección española