Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección argentina y figura del Aston Villa, quedó atrapado con su vehículo en medio del barro en una zona rural de Sierra de los Padres y debió ser auxiliado por vecinos del lugar.

El episodio ocurrió luego de las intensas lluvias que afectaron la región y dejaron los caminos de tierra prácticamente intransitables. El terreno se transformó en un lodazal y complicó la circulación de quienes se trasladaban por el área donde el futbolista adquirió una propiedad rural.

Según trascendió, la situación comenzó cuando un conocido del arquero quedó varado con su camioneta. Al acercarse para ayudarlo, el vehículo del “Dibu” también terminó atrapado y completamente hundido en el barro.

La asistencia llegó de la mano de Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, dos vecinos de la zona que habían salido en moto pese a las malas condiciones de los caminos. Durante el recorrido encontraron dos camionetas detenidas y una persona en las inmediaciones.

“Salimos en moto porque había llovido mucho y los caminos estaban intransitables. De repente vimos dos camionetas y una figura enorme. Mi hijo me dijo: ‘Ese es el Dibu, papá’. No lo podía creer”, contó Albarracín.

Al confirmar que se trataba del arquero campeón del mundo, padre e hijo se acercaron para ofrecer ayuda. Martínez los recibió con amabilidad y les explicó el inconveniente que había sufrido con el vehículo.

La colaboración de los vecinos fue clave para poder liberar las camionetas. Leonardo utilizó una navaja que llevaba consigo para destrabar y cortar los nudos de las lingas de remolque, mientras trabajaba junto al futbolista en medio del barro.

Después de varios intentos, lograron sacar los vehículos del lodazal y la situación llegó a un final inesperado para los vecinos. Albarracín había llevado una camiseta argentina, fibrones y un póster con la imagen de la histórica atajada del “Dibu” a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar para pedirle un autógrafo.

Martínez no solo firmó todos los objetos, sino que además tuvo un gesto que emocionó al vecino: antes de retirarse, frenó su marcha, se quitó el camperón oficial de la Selección argentina y se lo regaló.

“Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable”, relató Albarracín sobre el encuentro con el arquero argentino.