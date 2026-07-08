Emiliano Martínez no se fue conforme del triunfo de la Selección Argentina ante Egipto. Luego de la victoria por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026, el arquero analizó su actuación y reconoció que sintió que no pudo ayudar al equipo como esperaba.

Cuando el plantel argentino dejaba el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, el arquero se detuvo para dialogar con la prensa y fue claro sobre sus sensaciones después de un partido que tuvo momentos de tensión hasta el final. "Después del 2-0 sentí que no pude ayudar a nadie y esa sensación no me gusta. Pienso que ya va a llegar mi momento. Necesito ayudarlos mucho más, ellos me están salvando en varios partidos y me toca hacerlo a mí", expresó Dibu.

El arquero también se refirió al vestuario durante el entretiempo, luego del penal que Lionel Messi falló y que podía significar el empate de la Selección. Martínez contó cómo vivieron ese momento y volvió a remarcar la importancia de aportar más desde su lugar. "Leo se sintió culpable en el entretiempo, pero nos ha salvado muchísimas veces, por eso tengo que atajar mejor", explicó.

Además, el arquero habló sobre las lágrimas después de conseguir la clasificación en un cierre lleno de dramatismo. Martínez señaló que la emoción apareció por la posibilidad de quedar eliminado y por la exigencia de representar a la camiseta argentina.

"Obviamente las lágrimas se dan porque pensás que te vas a casa y no diste lo suficiente. No queremos dejar en vano a nadie y queremos representar como somos, argentinos", sostuvo.

En ese sentido, Dibu también destacó el esfuerzo del equipo en los últimos partidos del Mundial, donde Argentina tuvo que atravesar definiciones ajustadas ante Cabo Verde y Egipto. "Estábamos hablando con los chicos que el Mundial pasado no nos pasó lo de estos dos partidos. Es lindo afrontar lo que viene y si hay que sufrir, habrá que hacerlo. Creo que en el camino habrá un partido que no suframos tanto", afirmó.

Tras la clasificación, Martínez además compartió un mensaje en sus redes sociales con una imagen vinculada a la tensión que vivieron durante el encuentro. "¿La última foto es lo que pasamos todos, no? Esto es Argentina", escribió el arquero.

Con la Selección Argentina nuevamente entre los mejores ocho del Mundial 2026, Dibu Martínez dejó una autocrítica sobre su presente y una promesa de cara a lo que viene: espera su oportunidad para volver a ser determinante.