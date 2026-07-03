Emiliano "Dibu" Martínez volvió a apostar por una de las cábalas que lo acompañó durante la histórica conquista del Mundial de Qatar 2022. En la previa del encuentro frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el arquero de la Selección argentina renovó su imagen y sorprendió con un detalle muy especial.

El guardameta pasó por la peluquería y eligió un estilo que ya se convirtió en un símbolo para los hinchas argentinos: la bandera nacional dibujada sobre el parietal izquierdo de su cabeza. El diseño fue compartido por su estilista a través de las redes sociales y rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

No es la primera vez que Martínez recurre a este look en un momento decisivo. Durante el Mundial de Qatar 2022 lució exactamente el mismo corte antes del partido de octavos de final frente a Australia, encuentro que marcó el inicio del camino hacia la tercera estrella.

Ahora, con el nuevo formato del Mundial de 48 selecciones, la fase eliminatoria comienza en los 16avos de final. Por eso, el arquero eligió repetir la misma cábala justo antes del primer compromiso de eliminación directa de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

A lo largo de su carrera, el Dibu se caracterizó por realizar cambios de imagen en instancias importantes. Más allá de un simple corte de pelo, estos gestos forman parte de un ritual que acompaña su preparación para los grandes desafíos.

La Selección argentina buscará este viernes avanzar a los octavos de final cuando enfrente a Cabo Verde, y Martínez volverá a custodiar el arco con un look cargado de simbolismo y recuerdos imborrables.

La bandera argentina en su cabello no solo representa un sello personal, sino también una imagen asociada a la campaña que terminó con la consagración en Qatar. Con la ilusión de defender el título mundial, el arquero decidió volver a confiar en una cábala que ya forma parte de la historia reciente del fútbol argentino.