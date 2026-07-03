Emiliano "Dibu" Martínez volvió a repetir uno de sus rituales personales antes de un partido decisivo de la Selección Argentina. En la llegada al Hard Rock Stadium de Miami para el cruce frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el arquero lució una medalla con las imágenes de su esposa Amanda "Mandinha" Gama y de sus hijos, Santiago y Ava.

El objeto, que utiliza como amuleto, ya había llamado la atención en la previa del encuentro ante Austria y volvió a acompañarlo en un nuevo compromiso de eliminación directa. El propio arquero ha manifestado en distintas oportunidades la importancia que tiene su familia en su carrera y suele compartir mensajes de agradecimiento hacia ellos en sus redes sociales.

El amuleto especial que utiliza en su cuello con una foto acompañado de su familia.La imagen del Dibu Martínez junto a su familia que tiene en el collar

La llegada de Martínez también dejó otro detalle conocido por los hinchas. El arquero volvió a lucir el corte de pelo con la bandera argentina en uno de los laterales de la cabeza, el mismo diseño que utilizó durante el Mundial de Qatar 2022 y que luego repitió en otros encuentros importantes con la Albiceleste.

Ese look apareció por primera vez antes del duelo frente a Australia en los octavos de final de Qatar 2022, partido en el que protagonizó la recordada atajada ante Garang Kuol en los últimos minutos para asegurar la clasificación argentina a los cuartos de final.

La imagen del Dibu Martínez junto a su familia que tiene en el collar.

Además de sus cábalas, el encuentro frente a Cabo Verde también representa un desafío desde lo estadístico. Con 43 vallas invictas en 62 partidos con la Selección Argentina, Martínez continúa acercándose al récord de Sergio Romero, quien terminó su ciclo con 47 arcos en cero.