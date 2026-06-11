La Selección argentina atraviesa horas de expectativa por la situación física de Emiliano “Dibu” Martínez, quien este jueves será sometido a una resonancia magnética clave para definir si podrá estar en el debut del Mundial 2026.

El arquero arrastra una fractura en el dedo anular derecho sufrida en la final de la Europa League, y el estudio determinará si la evolución fue favorable y si ya se formó el callo óseo necesario para avanzar en su recuperación.

En caso de recibir el alta médica, Martínez podría dejar el vendaje, reincorporarse a los entrenamientos con normalidad desde el viernes y quedar a disposición del cuerpo técnico para el partido ante Argelia.

Durante los últimos días, el arquero trabajó de manera progresiva bajo la supervisión del cuerpo médico, realizando ejercicios específicos para mantener el ritmo sin comprometer la zona afectada.

Incluso, en las prácticas utilizó una pelota de tenis para continuar con su preparación, evitando el impacto directo sobre la mano lesionada.

En la última jornada, Dibu se retiró antes del entrenamiento grupal para continuar con tareas diferenciadas junto a un sparring, en una señal del cuidado que se mantiene sobre su recuperación.

El entrenador Lionel Scaloni se refirió al tema y mostró cautela, aunque con cierto optimismo. Señaló que, si los tiempos médicos se cumplen, el arquero podría comenzar a intensificar su trabajo en los próximos días.

Mientras tanto, la Selección aguarda el resultado de los estudios que definirán si el campeón del mundo podrá estar presente en el estreno del martes ante Argelia, en Kansas.

La Albiceleste integra el Grupo J junto a Austria y Jordania, y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, con la mira puesta en repetir la consagración.