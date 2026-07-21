Dibu Martínez se iría de la Selección Argentina: "Dar un paso al costado"

Emiliano Martínez aterrizó en Buenos Aires durante la tarde noche del lunes y fue recibido por una multitud que soportó el frío y la lluvia para brindarle apoyo. A pesar del afecto de los hinchas, el futbolista manifestó un profundo dolor tras la caída en la final del Mundial 2026, donde Ferrán Torres marcó el gol decisivo en el complemento del alargue.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista compartió una serie de imágenes que incluían desde el beso a la medalla de plata hasta su llanto desconsolado. En dicha publicación, el arquero expresó que "soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más".

La continuidad del guardameta en el equipo nacional se volvió una incógnita tras sus recientes palabras. El marplatense, quien es una pieza clave para el clima interno y un líder para compañeros como Lionel Messi, escribió que "la verdad, el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado". Su trayectoria con la camiseta nacional comenzó el tres de junio de 2021 en un empate 1-1 contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

Durante el certamen, Martínez recibió un solo tanto frente a Jordania en la fase de grupos. Posteriormente, cinco goles en los siguientes tres partidos contra rivales como Cabo Verde, Egipto y Suiza afectaron su balance estadístico, aunque logró destacarse nuevamente en la semifinal ante Inglaterra.

En la definición por el título, el actual jugador del Aston Villa registró un total de 11 atajadas espectaculares, alcanzando una cifra récord desde 1966. Este desempeño superó las ocho intervenciones que lograron el italiano Gianluca Pagliuca en 1994 y su compatriota Ubaldo Matildo Fillol en 1978.

A lo largo de la competencia, Martínez acumuló 20 salvadas totales, situándose como el tercero con más paradas en esta edición de Norteamérica, por detrás de Eloy Room de Curazao con 21 y Orlando Gill de Paraguay con 28.

El jugador, que actualmente se encuentra en la mira de la Juventus de Italia para el próximo mercado de pases, también pidió disculpas a los seguidores al afirmar que "lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros". Esta situación coincide con la postura del entrenador Lionel Scaloni, quien también puso en duda su futuro.

Scaloni se mostró quebrado en la conferencia de prensa posterior al encuentro y señaló que "con respecto a mi, voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor, habrá que hablar. Al presidente le estoy agradecido al presidente por haberme dado una oportunidad como esta, estar en un lugar".