La semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra no solo puede acercar a la Selección Argentina a una nueva final. También puede marcar un capítulo histórico para Emiliano "Dibu" Martínez, quien está a un paso de convertirse en el arquero argentino con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo.

Si Lionel Scaloni lo confirma entre los titulares este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el marplatense alcanzará los 14 encuentros mundialistas, superando la marca de Ubaldo Fillol, quien disputó 13 partidos entre los Mundiales de Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982.

El récord ya comenzó a tomar forma en el triunfo frente a Suiza, donde Dibu igualó la histórica cifra del "Pato". Ahora tendrá la oportunidad de quedar como único líder del ranking.

Un lugar entre los grandes

Antes de alcanzar a Fillol, Martínez ya había dejado atrás a Sergio "Chiquito" Romero, quien acumuló 12 presencias entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Detrás de ellos aparecen otros nombres ilustres de la historia argentina como Nery Pumpido, con nueve partidos; Sergio Goycochea y Antonio Roma, con seis; y Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali, con cinco.

En total, 19 arqueros defendieron el arco de la Selección Argentina en alguna Copa del Mundo, pero ninguno alcanzó la continuidad que logró Dibu en los últimos años.

Un récord con un valor especial

El logro llega en un momento ideal de la carrera del arquero. Después de ser una de las grandes figuras del título conseguido en Qatar 2022, Martínez volvió a consolidarse como un referente del equipo durante el Mundial 2026.

Además, el partido frente a Inglaterra tiene un significado personal para el marplatense. El arquero desarrolló gran parte de su carrera en ese país, donde llegó siendo adolescente y construyó una extensa trayectoria antes de convertirse en una de las máximas figuras de la Selección.

Ahora, frente al país que lo vio crecer futbolísticamente, Dibu tendrá la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol argentino. Si suma un nuevo partido, no solo buscará llevar a la Albiceleste a otra final del mundo, sino que también se convertirá en el arquero con más presencias mundialistas de la historia de la Selección.