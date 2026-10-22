Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió a sus seguidores este miércoles 21 de octubre al mostrar cómo avanza su recuperación después de la operación a la que fue sometido por una fractura de mandíbula. Apenas cuatro días después del fuerte golpe que sufrió durante un partido entre Chelsea y Everton, el arquero de la Selección Argentina compartió un video desde el gimnasio, donde se lo observa realizando ejercicios en una bicicleta fija.

Las imágenes fueron publicadas a través de una historia en su cuenta de Instagram y rápidamente generaron repercusión entre los hinchas. Si bien su regreso a la actividad física representa una señal positiva en el proceso de rehabilitación, todavía deberá permanecer varias semanas alejado de las canchas.

El arquero marplatense fue intervenido quirúrgicamente después de protagonizar un violento choque con el defensor Jarrad Branthwaite durante el encuentro disputado el sábado 17 de octubre, correspondiente a la Premier League. El impacto obligó a los médicos a asistirlo durante varios minutos sobre el campo de juego, antes de que fuera retirado en camilla y trasladado a un hospital.

Los estudios posteriores descartaron lesiones de gravedad en la cabeza, el cuello y la espalda, pero confirmaron una fractura en el maxilar que requirió una operación. La intervención fue exitosa y el futbolista comenzó inmediatamente su recuperación.

Cuánto tiempo estará sin jugar el Dibu Martínez

Aunque el regreso al gimnasio despertó entusiasmo, los tiempos de recuperación todavía son prolongados. Según las primeras estimaciones, Martínez necesitará alrededor de 40 a 45 días antes de volver a competir.

El tratamiento requiere especial cuidado debido a que una fractura de mandíbula necesita varias semanas para consolidarse. Además, por su posición de arquero, está constantemente expuesto a choques y golpes que podrían comprometer su evolución.

Por ese motivo, el trabajo en bicicleta fija forma parte de una etapa inicial destinada a mantener su condición física, sin exigir la zona afectada. El regreso a los entrenamientos específicos y posteriormente a los partidos dependerá de su evolución médica.

Tras la operación, el propio Martínez había llevado tranquilidad a sus seguidores al publicar un mensaje desde el hospital. "Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien", expresó, y anticipó su intención de regresar en las próximas semanas.

Quién reemplazará al Dibu en la Selección Argentina

La lesión también representa una baja importante para Lionel Scaloni, ya que el arquero no estará disponible para los amistosos que la Selección Argentina disputará durante noviembre ante Uruguay y Costa Rica.

El primer encuentro está previsto para el 13 de noviembre, mientras que el segundo se jugará el 17 del mismo mes. Ambos compromisos forman parte de la preparación del seleccionado nacional.

Ante esta situación, el cuerpo técnico deberá evaluar quién ocupará el arco argentino. Entre las principales alternativas aparecen Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. También podría ser considerado Walter Benítez, quien ya recibió convocatorias en anteriores oportunidades.

Rulli aparece como una de las opciones por su experiencia en el seleccionado, aunque su escasa continuidad en Manchester City podría influir en la decisión del entrenador.

Mientras tanto, Martínez continuará con su recuperación en Inglaterra, con el objetivo de regresar a las canchas en diciembre, siempre que reciba el alta médica correspondiente.