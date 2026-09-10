Dicen que Julieta Poggio se cree mil y que nadie quiere trabajar con ella

Juli Poggio quedó en el centro de la escena tras revelarse una serie de comportamientos que causaron asombro entre sus compañeros de trabajo. La situación se dio a conocer en Sálvese quien pueda, donde expusieron la preocupación que existe en Telefe ante las actitudes que demuestra la joven en los espacios comunitarios del canal.

Majo Martino detalló el panorama al referirse a la conducta de la mediática y afirmó: “Para que Telefe se pronuncie contra esta figura es porque… es una figura. Aires de diva, dicen. Un divismo pocas veces visto”. La periodista explicó que diversos pedidos terminaron por incomodar a los integrantes del equipo. Sobre los reclamos puntuales, señaló: “Están todos como sorprendidos por sus aires de diva: entra y no saluda, pide cosas, pidió camarín”.

El impacto del caso resulta mayor debido a la corta trayectoria de la exintegrante de Gran Hermano, quien alcanzó una alta exposición pública en poco tiempo. Este vertiginoso ascenso contrasta con el trato cotidiano que mantendría con los trabajadores del lugar.

La interna se profundizó en el entorno de MasterChef, donde la dinámica habitual del personal choca con los requerimientos de la joven. En ese sentido, Martino sostuvo: “Allá todos comparten todo. Esta chica no quiere ser parte del campamento, quiere su espacio para su equipo”. A las demandas de infraestructura se añadió una exigencia estética específica, ya que la panelista remarcó que la figura “Tiene un make up particular”.

El malestar acumulado por estas diferencias derivó en una distancia evidente con el resto del plantel. Para sintetizar el clima que se respira en los pasillos de la emisora, la periodista concluyó: “En Telefe están indignados. Ella es Juli Poggio”. Con estas declaraciones salieron a la luz los roces por sus pretensiones organizativas en una de las señales con mayor audiencia.