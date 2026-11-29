Diciembre comenzará con nuevos aumentos que volverán a impactar en los gastos de las familias argentinas. Las cuotas de medicina prepaga, los alquileres que deban actualizarse y distintas tarifas de servicios registrarán cambios durante el último mes de 2026. No todas las subas serán iguales ni se aplicarán en todo el país: dependerán del contrato, la empresa y la jurisdicción.

Los incrementos llegan después de que la inflación de octubre alcanzara el 2,2%, según el INDEC. Para quienes ya destinan buena parte de sus ingresos a vivienda, salud y servicios, la acumulación de ajustes puede hacer más difícil organizar el presupuesto antes de las fiestas.

Las prepagas subirán hasta un 2,9%

Las empresas de medicina privada comunicaron nuevas actualizaciones para diciembre. Entre los valores difundidos figuran Omint, con un 2,9%; Hospital Italiano, con un 2,6%; Swiss Medical, con un 2,5%; y OSDE, con aumentos de entre 2,2% y 2,4%, según el plan.

Los porcentajes no son idénticos para todos los afiliados: pueden variar por cobertura, modalidad y región. Por eso, cada usuario debe revisar la comunicación de su prestadora y comparar el monto final con el de noviembre. Los valores de los planes pueden consultarse en el sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cuánto aumentarán los alquileres en diciembre

Los contratos que tengan una actualización prevista para diciembre también registrarán incrementos. En aquellos que se ajustan por el Índice para Contratos de Locación (ICL), las variaciones dependen de la fecha de revisión y del tiempo transcurrido desde el último aumento.

Como referencia, un contrato con actualización anual por ICL el 1 de diciembre tendrá una suba cercana al 31,7%. Para otros acuerdos, los porcentajes cambian: muchos contratos nuevos se ajustan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o por el mecanismo pactado entre las partes.

Por ese motivo, no existe un aumento único para todos los inquilinos. Es fundamental revisar qué índice establece el contrato y cada cuántos meses corresponde actualizar el valor.

Servicios, combustibles y colegios, con diferencias según la zona

En distintos puntos del país también habrá modificaciones en las tarifas de electricidad, gas, transporte y peajes. En el caso del gas, los informes nacionales anticipan una actualización promedio del 2,26%, aunque la factura final depende de la distribuidora, el consumo y los subsidios correspondientes.

Las cuotas de colegios privados subvencionados tendrán nuevos valores en algunas jurisdicciones, pero esos porcentajes no pueden trasladarse automáticamente a establecimientos de San Juan. Lo mismo sucede con los incrementos de boletos y peajes anunciados para otras regiones.

Los combustibles podrían reflejar durante diciembre una actualización parcial de impuestos nacionales, aunque el precio final en surtidores dependerá de las decisiones de cada petrolera.

Qué aumentos impactarán en San Juan

En la provincia, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) aplicará desde el 1 de diciembre una suba del 7% en agua y cloacas, ya informada por DIARIO HUARPE. Para una vivienda con ambos servicios, el nuevo mínimo mensual será de $33.822 sin IVA, según el cuadro tarifario provincial.

En cambio, el último aumento de la Red Tulum comenzó a regir el 18 de noviembre y dejó el boleto de primera sección en $1.530. No corresponde presentarlo como una suba adicional de diciembre.

Los hogares sanjuaninos también deberán revisar las actualizaciones de sus alquileres y prepagas. Para luz, gas y educación privada, los montos efectivos deberán comprobarse en los cuadros tarifarios y comunicaciones que correspondan a cada servicio local.