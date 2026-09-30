Diego Cocca volvió a quedar en el radar de Racing después de la salida de Pablo Vojvoda. El entrenador, actualmente sin club, reconoció públicamente que estaría dispuesto a escuchar una propuesta para regresar a la Academia, institución en la que ya tuvo dos ciclos y donde consiguió el título local de 2014.

La posibilidad apareció en medio de un momento delicado para Racing, que viene de quedar eliminado ante Boca por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina. Tras ese resultado, la dirigencia encabezada por Diego Milito decidió terminar el ciclo de Vojvoda.

Mientras Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedaron como entrenadores interinos, en principio hasta fin de año, Cocca dejó en claro que mantiene intacto su vínculo con el club y que estaría dispuesto a conversar.

“Siempre que Racing no tiene un técnico está la posibilidad y me preguntan. Y eso para mí es algo muy lindo, me da alegría”, expresó el DT.

Cocca abrió la puerta a un tercer ciclo en Racing

El entrenador fue aún más explícito al referirse a una eventual llamada de la dirigencia.

“Si me llaman voy a escuchar porque es un club al cual le debo mucho y le tengo muchísimo aprecio”, aseguró en diálogo con TyC Sports. También sostuvo que, si existe la posibilidad de ayudar, está dispuesto a sentarse a conversar.

Cocca agregó que desea que quienes deban tomar la decisión elijan lo mejor para Racing y remarcó que su predisposición está presente.

La Academia, por el momento, mantiene a Romero y Aued al frente del plantel y la intención sería definir un nuevo entrenador de cara a 2027.

El pasado de Diego Cocca en Racing

Cocca tuvo dos etapas como entrenador de Racing. La primera comenzó a mediados de 2014 y se extendió hasta fines de 2015. Durante ese ciclo consiguió uno de los logros más importantes de su carrera: el campeonato local de 2014.

Su segunda etapa se desarrolló entre enero y noviembre de 2017, aunque en esa oportunidad no pudo conseguir títulos.

Entre ambos ciclos dirigió 106 partidos, con 59 victorias, 21 empates y 25 derrotas. Posteriormente pasó por distintos equipos de México, la Selección mexicana, Rosario Central, Talleres y Real Valladolid de España.

Ahora, con Racing nuevamente en búsqueda de entrenador, Cocca dejó una señal clara: está dispuesto a escuchar.