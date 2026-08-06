Uruguay ya tiene nuevo conductor para iniciar una etapa de reconstrucción. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que Diego Forlán será el entrenador interino de la selección mayor y también estará al frente del equipo Sub-20, luego de la salida de Marcelo Bielsa tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

“Diego Forlán vuelve a casa”, anunció la AUF en sus redes sociales para oficializar el regreso de uno de los máximos referentes del fútbol uruguayo de las últimas décadas.

El exdelantero tendrá como primer objetivo conducir a la Celeste en los próximos amistosos internacionales previstos para septiembre, octubre y marzo. El acuerdo contempla, en principio, una etapa inicial como entrenador interino, aunque existe la posibilidad de extender el vínculo según los resultados y el desarrollo del proyecto deportivo.

La llegada de Forlán representa el regreso de una figura histórica a la selección que lo tuvo como protagonista durante uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

Del héroe de Sudáfrica 2010 al nuevo desafío

El exatacante fue una de las grandes figuras del Mundial de Sudáfrica 2010, donde Uruguay alcanzó el cuarto puesto y volvió a instalarse entre las mejores selecciones del mundo. Por su actuación, Forlán recibió el Balón de Oro del torneo como mejor jugador del certamen.

Ahora, casi 16 años después, tendrá la responsabilidad de liderar una nueva etapa en la Celeste, que llega golpeada después de una inesperada eliminación en la primera ronda del Mundial 2026.

Uruguay igualó 1-1 ante Arabia Saudita, empató 2-2 frente a Cabo Verde y cayó 1-0 contra España, selección que posteriormente se consagró campeona del mundo. El rendimiento estuvo lejos de las expectativas y aceleró el final del ciclo de Bielsa.

La experiencia como entrenador, el principal interrogante

Si bien su llegada genera entusiasmo por su enorme reconocimiento como futbolista, Forlán también afrontará el desafío de demostrar su capacidad desde el banco de suplentes.

Luego de retirarse en 2019, inició su carrera como entrenador en Peñarol en 2020. Sin embargo, su ciclo fue breve: dirigió 11 partidos y dejó el cargo tras una serie de resultados negativos.

En 2021 tuvo una segunda experiencia en el fútbol uruguayo al frente de Atenas de San Carlos, equipo de la Segunda División, donde permaneció durante 12 encuentros.

Con una carrera marcada por los éxitos como jugador y una nueva oportunidad como entrenador, Forlán tendrá ahora la misión de recuperar la identidad de Uruguay y encaminar a una selección que busca volver a ser protagonista en el escenario internacional.