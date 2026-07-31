La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó este viernes a Diego Forlán como nuevo entrenador de la Selección de Uruguay. El histórico exdelantero reemplazará a Marcelo Bielsa, quien dejó el cargo tras la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026.

Aunque su designación era un secreto a voces desde hacía varios días, la confirmación llegó a través de un video publicado por la AUF, que recordó una respuesta de Forlán durante el Mundial cuando fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a la selección: "¿Sabés cómo voy?".

Un ciclo interino con doble desafío

En esta primera etapa, Forlán será el entrenador interino de la selección mayor durante los próximos amistosos y permanecerá en el cargo, al menos, hasta marzo de 2027. Además, asumirá la conducción de la Sub-20, con la misión de preparar al equipo para el Mundial de la categoría que se disputará en 2027.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, explicó que el exfutbolista afrontará ocho partidos al frente del seleccionado absoluto mientras trabaja en paralelo con las divisiones juveniles.

Su experiencia como entrenador

Será la tercera experiencia de Forlán como director técnico. En 2020 condujo a Peñarol durante 11 partidos y un año más tarde dirigió a Atenas de San Carlos, en la Segunda División uruguaya. Ahora afrontará el mayor desafío de su carrera desde el banco de suplentes al asumir la conducción de la selección de su país.

Como futbolista, Forlán disputó 112 partidos con la camiseta de Uruguay y marcó 36 goles, lo que lo ubica entre los máximos goleadores históricos de la Celeste. Su etapa más recordada fue el Mundial de Sudáfrica 2010, donde obtuvo el Balón de Oro y llevó al seleccionado hasta las semifinales, antes de conquistar la Copa América 2011.