El Sanjuanino Solidario ya puso en marcha la convocatoria para encontrar las diez historias que formarán parte de su décima edición. Este año, una de ellas recibirá un premio de $10.000.000. En este sentido, Diego Fuentes, director general de GRUPO HUARPE, destacó que el valor central del certamen sigue estando en visibilizar a quienes trabajan de manera anónima para ayudar a los demás.

“Es muy importante este apoyo económico, pero sobre todo es visibilizar cada uno de estos casos y poder mostrar realmente cómo trabajan desde ese anonimato”, afirmó Fuentes.

Por otro lado, Fuentes contó que "hicimos un esfuerzo muy grande desde la organización junto con Brokers Andino y GRUPO HUARPE, como así también con los anunciantes que realmente nos acompañan permanentemente para poder llegar con ese gran premio de $10 millones para el primer puesto”, explicó.

Más allá del aporte económico, Fuentes puso el acento en el perfil de las personas que el certamen busca encontrar cada año.

“El Sanjuanino Solidario premia al que nadie conoce, al que está en silencio, al anónimo. A quienes lo hacen desde un amor puro, porque no hay ningún interés atrás, solo el de ayudar y de buscar un bienestar mayor para aquellas personas”, sostuvo.

Según Fuentes, durante esta década de certamen se pudo conocer una gran cantidad de historias diferentes en San Juan. “Llevamos 10 años de historias que no son siempre los mismos casos. Encontramos una cantidad de sanjuaninos que realmente piensan y están preocupados por los demás”, señaló.

Entre las postulaciones suelen aparecer comedores y merenderos, aunque también hubo iniciativas vinculadas con equinoterapia y profesionales de la salud que trabajan ad honorem con personas de bajos recursos.

10 años, 10 historias, $10 millones

Este año habrá una diferencia respecto de ediciones anteriores. Serán diez las historias que llegarán a la instancia final, mientras que anteriormente eran cuatro los casos seleccionados.

“Van a haber 10 casos; en años anteriores quedaban en la final cuatro, así que vamos a tener más casos, más posibilidades de que lleguen a ese gran premio”, indicó Fuentes.

La organización evaluará aspectos como la trayectoria de cada iniciativa, su alcance y la cantidad de personas beneficiadas.

Fuentes también destacó que dar a conocer estas historias puede generar nuevas ayudas, ya que a lo largo de estos años empresas y particulares conocieron distintas causas a través del certamen y luego decidieron colaborar.

“Son personas que primero lo hacen desde un amor puro y genuino, y eso contagia”, expresó.

De esta manera, Sanjuanino Solidario llegará a su décima edición con una convocatoria ampliada a 10 historias y un premio de $10 millones, pero con el mismo objetivo que sostuvo desde sus comienzos: poner en primer plano a quienes ayudan en silencio.

Postulá

Ingresá a grupohuarpe.com.ar/sanjuaninosolidario y postulá a quien creas que deba ser el Sanjuanino Solidario 2026.