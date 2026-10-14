Diego Latorre reveló las fuertes peleas que tiene con Yanina por sus hijos

Diego Latorre comentó detalles sobre su matrimonio con Yanina Latorre, analizó el éxito profesional de su esposa y habló sobre la crianza de sus hijos. El exfutbolista y comentarista deportivo aseguró que no siente celos por la exposición mediática de la panelista y afirmó: "Tengo claro que soy el marido de Yanina, lo asumo. Mi ego lo tengo totalmente domesticado. Eso lo tengo claro". También explicó que en sus inicios como jugador debió enfrentar los prejuicios de un entorno machista para posicionar a su pareja como una par en todo momento.

En su análisis sobre la trayectoria de la conductora, Diego Latorre rescató la formación universitaria de la panelista, quien cuenta con títulos de contadora, profesora de inglés y licenciada en Ciencias Económicas. Además, remarcó que su crecimiento profesional no lo tomó por sorpresa ya que ella siempre demostró una personalidad avasallante en reuniones sociales. Según comentó, el trabajo junto a Jorge Lanata significó un momento clave para que ella consolidara su lugar dentro del mundo del espectáculo.

Durante los años en los que viajaron por distintos países debido a su profesión de deportista, Yanina Latorre sostuvo la contención del hogar lejos de la Argentina. Por su parte, el exjugador destacó su propio rol activo en el cuidado diario de Lola y Dieguito, remarcando su constante presencia en la infancia de los chicos: "Yo fui un gran padre, le dediqué horas y horas a bañar a mis hijos, a cuidarlos, a jugar con ellos".

Sin embargo, el comentarista destacó una graciosa situación cotidiana al recordar cómo su esposa evitaba involucrarse en los juegos infantiles durante sus horas de descanso. Entre risas, confesó la estrategia que utilizaba la panelista: "Cuando yo venía del entrenamiento Yanina simulaba que jugaba con los chicos porque yo me enojaba. Hay algo de mí que necesitaba que se diviertan... Yo necesitaba que se diviertan y ella fingía que estaba jugando, y me lo contó hace poco".