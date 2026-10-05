Diego Leuco apuntó contra Flor de la V y la destrozó con una fuertísima acusación

Diego Leuco arremetió con dureza contra Flor de la V luego de las versiones difundidas en su ciclo sobre el futuro de La Peña de Morfi. El periodista aprovechó su espacio en LUZU para expresar su malestar ante los rumores emitidos en el programa de El Nueve, donde aseguraban que la propuesta de Telefe finalizaría en el mes de noviembre.

El comunicador remarcó su preocupación por el tratamiento periodístico y solicitó una retracción pública. “Quiero pedir, en realidad exigir, un pedido de disculpas formal por parte del programa que conduce Flor de la V. Me parece que este tipo de cosas no se pueden dejar pasar”, expresó durante la emisión de Antes que nadie para defender el trabajo de todo su equipo.

El conductor dejó en claro que su enojo responde al impacto de esta información falsa en los empleados de la producción. Diego Leuco enfatizó que hay 50 familias que dependen directamente de ese sueldo y remarcó la irresponsabilidad con la que se abordó el tema en el programa rival, donde se lo tomaron a risa sin pensar en las consecuencias humanas.

En su descargo más picante, el periodista cuestionó la coherencia de sus colegas. “Se trata de gente del medio que en cámara se muestra conmovida por la realidad social, pero que después se caga abiertamente en el laburo de la gente. Me impresiona la impunidad con la que se mueven”, disparó sin guardarse nada contra la conducción del ciclo.

Para cerrar, la figura de Telefe apeló a la trayectoria de Flor de la V para rectificar la situación de manera inmediata. Diego Leuco concluyó solicitando un gesto de honestidad hacia la producción y reafirmó la importancia de cuidar el trabajo en un formato sano, familiar y con gran historia en la pantalla chica argentina.