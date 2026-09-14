Los periodistas Diego Leuco y Sofi Martínez compartieron un espacio en el programa La Peña de Morfi, emitido por Telefe, donde aceptaron el desafío de responderse preguntas de manera directa sobre el vínculo afectivo que mantuvieron y la posterior separación definitiva en 2024. El segmento contó con la mediación del conductor Sebastián Wainraich, quien planteó las reglas de la dinámica antes de comenzar la interacción señalando: “Gana el que mejor pregunta y el público también va a votar”.

Durante la conversación, los protagonistas repasaron la extensión temporal de la pareja. En ese sentido, Diego Leuco indicó: “Fueron dos etapas, primero un año y después dos y medio”. Por su parte, Sofi Martínez aportó precisión sobre la totalidad del período compartido al aclarar: “Entre que empezamos y todo fueron ocho años”.

El intercambio incluyó consultas enfocadas en las interacciones digitales posteriores al fin del noviazgo. Ante la pregunta sobre el seguimiento en plataformas virtuales, Sofi Martínez manifestó: “El día que nos separamos te silencié y hasta el día de hoy no aparecés en mis redes. Era mejor silenciarte que eliminarte”. Diego Leuco manifestó su malestar por continuar en esa condición en las cuentas de la periodista.

Al momento de indagar sobre los aspectos cotidianos que extrañaba de la convivencia, Diego Leuco explicó: “Los dos tenemos energía y laburamos mucho, pero yo de lunes a viernes y ella tiene la misma energía los fines de semana. Tiene 40 actividades los fines de semana y ahora lo extraño”. Asimismo, admitió que intentó comunicarse en repetidas oportunidades tras el quiebre de la relación y expresó: “Millones de veces le escribí mensajes y después los borré. Yo soy de escribir largo”. Ante esta declaración, Martínez respondió: “Escribe largo, pero tiene talento”.

Respecto a si persistía la nostalgia en el aspecto afectivo hacia su expareja, el conductor intentó evitar una postura categórica al manifestar: “Por sí o por no no puedo responder, porque estaría mintiendo”. Luego de que Sofi Martínez lo incitara a explayarse con sinceridad, Diego Leuco reconoció: “Muchas veces, sí. Más veces sí que no”.

En relación con los objetos personales pertenecientes a la periodista que quedaron en su domicilio, Diego Leuco comentó: “Nos mandaron 40 kilos de yerba que a ella le gusta y nunca le avisé que había llegado. También le quedó alguna remera de ella”.

Por otro lado, al abordar el manejo del archivo fotográfico personal en dispositivos móviles, Sofi Martínez detalló la función utilizada para no visualizar imágenes pasadas argumentando: “El iPhone tiene una herramienta útil con los recuerdos y un día tomé la decisión de que no me muestre tu cara, pero no las eliminé”.

El diálogo abordó también las demostraciones afectivas más significativas de la etapa en común. Al respecto, Diego Leuco recordó una presencia no anunciada en un evento deportivo de su expareja posterior a un distanciamiento previo al revelar: “Vos jugabas una final de fútbol muy importante, estabas en primera, y yo la fui a ver en secreto”.

Hacia el cierre del espacio, ambos evaluaron cuáles jornadas preferirían borrar del historial compartido. En esa línea, Diego Leuco concluyó: “No hubo días tristes en nuestra relación, pero eliminaría el día que nos separamos”.