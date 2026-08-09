Diego Leuco contó que le pidieron chupar un ojo mientras tenía relaciones

El periodista Diego Leuco protagonizó un momento llamativo en la televisión al relatar una situación vivida durante un encuentro privado con una mujer. En el marco del programa PH Podemos Hablar, el conductor recordó el instante en que su acompañante le realizó una propuesta fuera de lo común vinculada al globo ocular.

Según su relato, la persona le preguntó directamente "¿Me chupás el ojo?" ante lo cual él accedió sin inconvenientes. Sobre su disposición en ese momento, el joven admitió entre risas que "Yo estaba para hacer todo" debido al fuerte interés que sentía por ella.

Durante la charla, Andy Kusnetzoff quiso saber "¿Cómo se hace?" mientras se aclaraba que la práctica involucraba el contacto directo con el globo ocular. El comunicador mencionó que tras compartir esta anécdota supo que figuras como Mike Amigorena también se refirieron a situaciones similares en una transmisión con Gastón Sofritti.

En relación a ese testimonio, se recordó que para el actor dicha acción "es un mimo" y que incluso lo adormece. Al ser consultado por Yanina Latorre sobre las sensaciones del acto, el periodista definió que "Es un roce placentero en una zona muy sensible" para describir la experiencia vivida.