Diego Leuco contó que se sintió humillado tras verse con Sofi Martínez

Los periodistas compartieron aire en la pantalla de Telefe durante la emisión de La Peña de Morfi. La citación de la cronista para suplir a Carina Zampini derivó en un reportaje mutuo liderado por Sebastián Wainraich. En dicha interacción, repasaron el vínculo, abordaron el quiebre de la pareja y sacaron a la luz detalles privados. La sintonía exhibida frente a las cámaras provocó especulaciones digitales sobre un eventual regreso amoroso.

Ante la enorme visibilidad alcanzada por el episodio, el comunicador abordó lo sucedido en la emisión del ciclo Nadie Dice Nada por Luzu TV. En ese marco, confesó la molestia que le generó la repercusión pública y señaló “Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”.

Con la intención de limitar el impacto emocional, optó por mantenerse al margen de las publicaciones en plataformas virtuales. Sobre esa determinación, detalló “No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”.

Pese al pudor experimentado, el presentador destacó que los mensajes de la gente mantuvieron un tono afectuoso. Al referirse al contacto con los espectadores, puntualizó “Lo poquito que vi, porque obviamente te va llegando, es muy buena onda y muy linda la repercusión”. De igual manera, se tomó con gracia los contenidos humorísticos derivados de la transmisión y mencionó “Vi muchas cositas graciosas también, que a mí me dan un poquito de vergüenza, pero lo disfruté”.

Para concluir el balance de la jornada televisiva, analizó lo desgastante de exponer aspectos personales en un estudio. En relación a las sensaciones encontradas que atravesó, consideró “A veces pasa que uno siente vergüenza por algo, pero igual la pasa bien”. Finalmente, al describir la falta de dominio del contexto al aire, reconoció “Siento que me moría de vergüenza porque creo que es la primera vez en la vida que no estoy en un lugar en un programa 100% cómodo y bajo mi control”.