Diego Leuco tiene nueva novia y es una famosa muy conocida

El periodista Diego Leuco se encuentra en el centro de las versiones sentimentales tras una revelación de Ángel de Brito en su programa Ángel Responde por la señal Bondi. Durante una charla sobre el próximo estreno de Popstar, reality de Telefe donde participa la influencer Sofi Gonet, surgió la información sobre un posible acercamiento entre ambos.

Ante la consulta de Ronnie Arias por la joven, De Brito lanzó sin rodeos que "A Leuco se la está comiendo" y añadió que "Las malas lenguas dicen que juegan al romance". El comentario generó una reacción inmediata en el equipo de trabajo del ciclo. El conductor también bromeó sobre el historial afectivo del protagonista al decir que "¡Si a Leuco le gustan todas!".

La mesa de panelistas se sumó al intercambio con comentarios humorísticos sobre la situación. Romi Scalora expresó que "Eso estaba pensando... te dormís y..." mientras que Mariana Brey recomendó que "No te duermas. Yo te diría, no te duermas" en medio de un clima de risas generales.

Hasta el momento, ni el conductor de La Peña de Morfi ni la figura de Luzu TV realizaron declaraciones oficiales para confirmar o desmentir el vínculo este 30 de julio de 2026. La noticia cobró relevancia rápidamente en plataformas digitales, centrando la atención en la vida privada de los dos protagonistas.