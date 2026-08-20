Diego Leuco, tras reencontrarse con Sofi Martínez, habló sobre volver

El periodista Diego Leuco y su expareja Sofi Martínez coincidieron públicamente el pasado viernes 14 de agosto de 2026 en un evento deportivo donde jugaron al básquet. Tras la viralización de videos donde se los vio conversando, riendo y dándose un abrazo, el conductor abordó el tema en su programa de LUZU TV.

Con humor frente a la gran repercusión de las imágenes, Leuco admitió que "Con Sofi servimos show para los medios porque nos quedamos charlando cuando terminó el evento". Además, el comunicador describió lo ocurrido al finalizar la jornada deportiva explicando que "Cuando terminó el partido nos dimos un abrazo y nos quedamos hablando una hora y salieron un par de videos".

El periodista sumó detalles sobre la relación actual con su antigua compañera aclarando que hay "Buena onda, la pasamos bien, hace mucho no nos veíamos, como un año y pico que no nos cruzábamos en algún evento".

La ruptura de la pareja había ocurrido tiempo atrás por una determinación de la joven periodista, quien percibió un desencuentro en los tiempos personales de ambos. Ella misma había expresado previamente que "Para mí hubo un destiempo. Cuando yo estaba más a full, él no tanto. Después cuando él estuvo más a full, yo no tanto. A veces yo tomaba la decisión de frenar, a veces él. Y hubo un final, por mail, esa fui yo".

Por otro lado, Leuco también formó parte de Clutch, el espacio digital a cargo del cantante Duki, donde intentó sumarse a una tendencia de redes sociales denominada farmear aura. Al respecto, el animador protagonizó un divertido momento al confesar sinceramente que "Yo no podía ni cuando tenía 20, me va a salir ahora".