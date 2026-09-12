Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron: la noticia que enloqueció a sus fans

Un importante giro sacude la pantalla de Telefe con la llegada de Sofi Martínez a La Peña de Morfi para asumir el rol de conductora especial en reemplazo de Carina Zampini. La novedad se produce luego de una semana repleta de sospechas y clips viralizados que mostraron a la periodista muy cercana y cariñosa junto a Diego Leuco durante diversas actividades en Luzu y distintos eventos públicos.

La coincidencia profesional entre ambos comunicadores dentro del periodismo deportivo y el entretenimiento encendió de inmediato las versiones sobre un posible acercamiento personal. En medio del permanente dinamismo mediático del ciclo creado para los domingos, la figura de Leuco quedará bajo la mirada atenta de los espectadores mientras ejerce la conducción junto a su expareja.

La historia sentimental que compartieron tuvo 10 puntos de altísima exposición mediática en el pasado. Martínez abordó esa etapa previa señalando que "atravesar una separación en ese contexto implica un desafío emocional importante, sobre todo cuando ambos forman parte del mismo círculo mediático".

Aunque esta convocatoria responde exclusivamente a compromisos laborales, las recientes imágenes difundidas reinstalaron la relación en el centro del debate público.