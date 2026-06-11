Este jueves comenzará oficialmente el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca, escenario de algunos de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol. Sin embargo, antes de que ruede la pelota, la FIFA pondrá en marcha una ceremonia de apertura que tendrá un ingrediente especial para los argentinos: un homenaje a Diego Armando Maradona.

El espectáculo comenzará a las 14:30, hora argentina, noventa minutos antes del encuentro inaugural previsto para las 16. La ceremonia formará parte de una propuesta inédita impulsada por la FIFA, que decidió organizar actos de apertura en cada uno de los tres países anfitriones de esta Copa del Mundo: México, Estados Unidos y Canadá.

El primer gran capítulo se escribirá en el Azteca, un estadio que ocupa un lugar privilegiado en la memoria del fútbol mundial y especialmente en la historia argentina.

Maradona vuelve al centro de la escena

La figura de Diego Maradona será uno de los ejes emocionales de la ceremonia. El máximo ídolo del fútbol argentino será recordado en el mismo escenario donde alcanzó la gloria máxima durante el Mundial de México 1986.

Fue en ese estadio donde el capitán albiceleste protagonizó una de las actuaciones más memorables de todos los tiempos. Allí convirtió los dos goles más recordados de la historia de los mundiales frente a Inglaterra: la denominada "Mano de Dios" y el legendario "Gol del Siglo", considerado por muchos como la mejor conquista de todos los tiempos.

A cuarenta años de aquella consagración, el Azteca volverá a rendirse ante la figura de quien llevó a la Selección argentina a conquistar su segunda Copa del Mundo.

El homenaje también incluirá referencias al legado de Pelé y de la selección de Brasil campeona en 1970, que obtuvo en ese mismo estadio su tercer título mundial y consolidó una de las etapas más gloriosas de la historia del fútbol.

Un espectáculo de alcance mundial

La apertura contará con un despliegue artístico sin precedentes. La gran figura musical será Shakira, quien interpretará junto al artista nigeriano Burna Boy la canción oficial del torneo, "Dai Dai".

Además, el espectáculo reunirá a reconocidos artistas internacionales y referentes de la música latinoamericana. Entre ellos estarán Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla.

La ceremonia también tendrá la participación especial de Salma Hayek, designada como embajadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La actriz mexicana será una de las encargadas de dar la bienvenida a los millones de espectadores que seguirán el evento en todo el planeta.

El Azteca vuelve a hacer historia

La inauguración del Mundial 2026 marcará un nuevo récord para el mítico estadio mexicano. El Azteca se convertirá en el primer recinto del mundo en albergar tres aperturas de una Copa del Mundo, luego de haber sido sede de los partidos inaugurales de los mundiales de 1970 y 1986.

Con más de 80 mil espectadores en las tribunas y una audiencia global de millones de personas, el escenario se prepara para una jornada histórica.

La emoción de una nueva Copa del Mundo, la presencia de figuras internacionales y el homenaje a Diego Maradona prometen convertir la ceremonia inaugural en uno de los momentos más recordados de este Mundial 2026. El fútbol volverá a unir al planeta y, una vez más, el nombre de Diego estará presente en el corazón de la fiesta.