Diego Martínez habló antes del clásico entre Huracán y River

Diego Martínez habló este jueves en conferencia de prensa antes del encuentro entre Huracán y River. El partido se jugará el sábado desde las 19 en el Monumental de Núñez, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

El entrenador del Globo explicó que espera un partido con espacios y destacó que River es un equipo ofensivo que propone y también concede posibilidades. Martínez sostuvo que Huracán deberá estar atento a determinados aspectos y aprovechar los espacios que pueda encontrar.

El objetivo de Huracán

Martínez aseguró que el equipo no está en deuda y que busca mejorar partido a partido en un fútbol que definió como competitivo. Además, señaló que Huracán está a tres puntos del segundo puesto y cerca del objetivo de regresar a una copa internacional.

El técnico explicó que ganar es una consecuencia del trabajo y que el equipo debe adaptarse a las posibilidades que presenta cada encuentro. A largo plazo, planteó la necesidad de construir una manera de jugar y mantener una identidad reconocible.

La búsqueda del equipo

El entrenador también habló sobre la relación con los hinchas y sostuvo que es lógico que quieran ganar. Al mismo tiempo, remarcó que el cuerpo técnico y los jugadores trabajan para conseguir resultados y construir su propio clima de trabajo.

Martínez destacó la competitividad interna del plantel y señaló que el grupo es uno de los mejores con los que le tocó trabajar. También explicó que busca un equipo capaz de controlar los partidos, interpretar sus momentos y mantener la esencia del grupo.

La meta inmediata está puesta en clasificar a los playoffs y volver a una copa internacional. Para Martínez, si esos objetivos se cumplen, Huracán estará cerca de poder aspirar a otros desafíos.