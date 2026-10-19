Diego Peretti y Federico D’Elia llegan a San Juan con “El Jefe del Jefe”

Diego Peretti y Federico D’Elia llegarán a San Juan con El Jefe del Jefe, una comedia de Lars von Trier que tendrá su estreno en Argentina bajo la dirección de Javier Daulte. La función será el jueves 22 de octubre, a las 21, en la sala principal del Teatro Sarmiento, ubicado en avenida Alem Norte 34, en Capital.

La historia tiene como protagonista a Gabriel, interpretado por Federico D’Elia, dueño de una empresa que está en venta. Cuando fundó la compañía, inventó la existencia de un presidente ficticio para evitar tomar decisiones incómodas o impopulares y mantener una buena relación con sus empleados.

El engaño se complica cuando unos compradores extranjeros exigen negociar personalmente con el supuesto jefe. Ante la posibilidad de perder una operación millonaria, Gabriel contrata a Cristian, un actor desocupado interpretado por Diego Peretti, para que asuma el papel de presidente de la empresa.

Sin embargo, el plan no sale como estaba previsto. Cristian trabaja con el método de la improvisación y decide construir su personaje con una libertad que excede el guion que le entregaron. A partir de esa situación, se desencadena una serie de enredos que pone en riesgo la operación comercial y expone las contradicciones de quienes ejercen o aceptan posiciones de autoridad.

La obra está basada en la película The Boss of It All, del propio von Trier, y cuenta con una adaptación teatral original de Jack McNamara. La producción general está a cargo de Pablo Kompel, Ricardo Hornos y Adrián Suar. El elenco se completa con Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen.

Desde la dirección, Javier Daulte plantea una reflexión sobre las relaciones de poder y el peso de las apariencias en la sociedad. Según su mirada, los empleados pueden obedecer a un jefe que no existe o incluso a un actor que desconoce por completo el funcionamiento de la empresa. La situación, aunque disparatada, permite explorar cómo las creencias y las representaciones pueden imponerse sobre los hechos.

Con humor y situaciones absurdas, El Jefe del Jefe propone una mirada sobre los vínculos entre jefes y subordinados, las decisiones empresariales y las contradicciones que aparecen cuando una persona debe asumir un rol de poder.

La función tendrá una duración aproximada de 90 minutos y será apta para todo público. Las entradas tienen distintos valores según la ubicación: la platea baja, de las filas 1 a 15, cuesta $70.000; las filas 16 a 20, $68.000; y tanto el pullman como las gradas, $65.000. El acceso al pullman es mediante escaleras.