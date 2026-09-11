Diego Placente aparece como una posibilidad para incorporarse al cuerpo técnico de la Selección Argentina, aunque su llegada depende de la continuidad de Lionel Scaloni. La información fue comentada por el periodista Esteban Edul en ESPN F12.

Scaloni todavía no confirmó su continuidad después del Mundial 2026 y señaló que cumplirá su contrato hasta diciembre. Mientras tanto, Claudio “Chiqui” Tapia mantiene la intención de renovar el vínculo del entrenador.

El lugar que dejaría Samuel

Según la información difundida, Walter Samuel dejaría la Selección si Scaloni continúa y buscaría comenzar su carrera como entrenador de manera individual. La intención del cuerpo técnico y de la AFA sería que Placente ocupe ese lugar.

Placente trabaja en las distintas categorías de las selecciones juveniles argentinas desde 2017. Su experiencia dentro de las estructuras formativas lo posiciona como una de las alternativas para integrarse al seleccionado mayor.

La continuidad de Scaloni

La continuidad del entrenador todavía no está definida y existen interrogantes vinculados con su motivación para afrontar una nueva etapa. El escenario también contempla los retiros de Lionel Messi y Ángel Di María, además de la situación de Nicolás Otamendi y Leandro Paredes.

Tras ocho años dentro del cuerpo técnico de la Albiceleste, Samuel analiza iniciar su carrera como entrenador en Europa. Durante ese período formó parte de una etapa que consiguió dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar.

En la AFA son optimistas respecto de la renovación de Scaloni, aunque todavía no existe una definición oficial. En ese escenario, Placente aparece como una posibilidad para acompañar una eventual continuidad del ciclo.