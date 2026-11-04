Diego Ramos fue eliminado de MasterChef tras una decisión muy difícil

MasterChef Celebrity vivió una gala llena de emociones intensas donde los jueces Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular despidieron a Diego Ramos tras preparar ñoquis. Wanda Nara dio la bienvenida al invitado Guillermo Coppola, quien recorrió cada estación para aconsejar a las figuras en juego.

Germán Martitegui admitió frente a los participantes que "la decisión fue muy difícil" debido al buen nivel demostrado en la velada. Por su parte, Maru Botana coincidió en que el veredicto definitivo implicó un debate mucho más complejo que en ediciones pasadas del programa.

Sebastián Presta, Julieta Nair Calvo y Campi sobresalieron como las mejores presentaciones y lograron emocionar al jurado. En tanto, Pablo Migliore, Lizy Tagliani, Mike Amigorena y la China Ansa cumplieron con entregas intermedias suficientes para asegurar su continuidad en el certamen.

Las peores devoluciones de la noche cayeron sobre Diego Ramos, Hernán de Mala Fama y Grego Rossello. Finalmente, Maru Botana anunció la salida de Diego Ramos, quien se retiró entre aplausos, abrazos y las lágrimas de Hernán de Mala Fama, sabiendo que pronto habrá un repechaje para regresar.