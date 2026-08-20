Diego Topa confesó que le gustaría tener otro hijo: "La mapaternidad"

El artista infantil Diego Topa inició una etapa diferente en su carrera con el lanzamiento de ¿Qué come mi bebé?, un ciclo audiovisual coproducido con la pediatra Eva Cueto e impulsado por Infobae. Este formato aborda, a través de testimonios reales, los diversos retos de la alimentación durante el primer año de vida de los niños.

En diálogo con Infobae, el animador reconoció que la iniciativa surgió a partir de su propia vivencia como padre y del inmenso volumen de información que reciben las familias en la actualidad. Asimismo, admitió que no habría podido estar al frente de un proyecto de estas características sin haber experimentado previamente la llegada de su hija Mitai, quien cumplió seis años el pasado 21 de enero de 2026.

El conductor resaltó la importancia de brindar acompañamiento a los padres primerizos en momentos de incertidumbre, señalando que la soledad de las madrugadas representa una de las etapas más complejas de la crianza. Este contacto directo con la primera infancia reavivó en el artista el anhelo de ampliar su familia, motivado por el deseo de que su hija comparta su crecimiento con un par.

Al respecto, el protagonista confesó que "Miti está pidiendo un hermanito o hermanita y lo estamos pensando. A mí la paternidad me encanta y me gustaría que ella pueda tener un par". Sin embargo, también se mostró realista respecto a los plazos biológicos y las particularidades de la gestación por sustitución al explicar que "La subrogación de vientre no es como uno quiere, con Miti nos llevó cuatro años. Quiero ser papá joven, no quiero ser un abuelito".

Mientras analiza la posibilidad de la llegada de un nuevo integrante, el animador disfruta del día a día con Mitai. Entre risas, recordó una divertida anécdota en la que la pequeña, jugando con su nuevo muñeco de apego, lo descolocó llamándolo abuelo, un gesto que lo llenó de afecto frente al paso del tiempo.