Diego Topa, destruido tras la muerte de un ser querido de 16 años

El reconocido animador infantil Diego Topa atraviesa un momento desgarrador tras confirmar la triste muerte de su perro Titi. El entrañable animal lo acompañó de forma incondicional a lo largo de los últimos 16 años de su vida.

A través de sus redes sociales oficiales, el querido artista argentino decidió publicar varias imágenes con la mascota. Además, acompañó el emotivo álbum con un extenso mensaje que conmovió de inmediato a miles de personas.

"Mi TITI amado… hasta siempre. ¿Cómo se hace para despedir a alguien que fue parte de tu vida durante 16 años?", comenzó escribiendo Topa. En sus palabras se refleja con claridad la inmensa tristeza que invade su alma en este momento.

El famoso conductor infantil explicó que vive sentimientos encontrados, aunque predomina el agradecimiento por todo lo compartido. "Hoy mi corazón está lleno de emociones. Hay tristeza, hay lágrimas, hay un vacío enorme… pero hay AMOR", expresó.

Asimismo, la celebridad le dedicó sinceras palabras de gratitud a su fiel compañero por haber caminado a su lado durante más de una década. "Por estar en mis días felices y también en los difíciles. Por tantas miradas, tantos mimos, tantas aventuras", sumó.

Topa remarcó que el can fue parte de sus shows para los más chicos y se consoló pensando en la fortuna de haber sido su familia. "Qué suerte la mía haberte encontrado. Y qué hermoso saber que te di todo mi amor y que vos me regalaste el tuyo", aseguró.

El ídolo de la infancia reflexionó sobre cómo superará esta pérdida y cómo mantendrá vivo el recuerdo de su mascota en el corazón. "El amor no se va cuando alguien parte. El amor se transforma, trasciende y encuentra nuevas maneras de quedarse", reflexionó.

Hacia el cierre del posteo, el animador dejó una de las frases más conmovedoras para despedir definitivamente al entrañable perro. "Descansá, mi viejito amado. Gracias por tanto. Si pudiera volver a elegir, te elegiría a vos una y mil veces más", concluyó.