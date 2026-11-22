La segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tuvo un cierre a pura música con Diego Torres, quien hizo cantar y bailar al público que permaneció hasta la madrugada en el Estadio del Bicentenario. Con un repertorio que atravesó distintas etapas de su carrera, el artista argentino fue el encargado de bajar el telón de una jornada que estuvo condicionada por el viento, pero que mantuvo sus principales espectáculos musicales.

El cantante apareció en el escenario mayor alrededor de la 1:20 de este domingo 22 de noviembre, después de la presentación de Andrés Calamaro y de la elección de la Emprendedora del Sol. Desde los primeros acordes de “Mi corazón se fue”, dejó en claro que el espectáculo combinaría sus canciones más conocidas con otros temas de su trayectoria.

“Mi querido San Juan, tanto tiempo que nos une”, expresó Torres en uno de sus primeros intercambios con los espectadores. El saludo marcó el comienzo de un recital de más de una hora, en el que las canciones fueron acompañadas por miles de voces desde las tribunas y el campo de juego.

Los clásicos que hicieron cantar al estadio

El repertorio incluyó “Usted”, “Guapa”, “Por la vereda del sol” y “Color esperanza”, además de otras canciones que marcaron diferentes momentos de su carrera musical. Esta última fue la elegida para despedir una presentación atravesada por el baile y la participación del público.

Uno de los momentos especiales llegó con “Usted”, canción que el artista dedicó a las mujeres presentes. También hubo espacio para recordar sus comienzos y bromear sobre el paso del tiempo, mientras invitaba a los espectadores a acompañarlo en ese recorrido musical.

La banda también tuvo protagonismo durante el espectáculo. Los vocalistas que acompañaron a Torres asumieron algunas interpretaciones y participaron de los intercambios con el público, mientras el cantante alternaba sus clásicos con canciones más recientes.

El recital formó parte de su gira Mi Norte & Mi Sur Tour, con la que recorre distintos escenarios presentando su material musical más reciente sin dejar de lado los éxitos que lo acompañan desde hace décadas.

La presentación llegó después de una jornada complicada por las condiciones meteorológicas. El alerta por fuertes vientos había obligado a suspender la feria y otras actividades previstas en el predio, aunque los recitales nacionales pudieron desarrollarse.

Así, después del rock de Andrés Calamaro, Diego Torres aportó el último capítulo musical de la segunda noche. Con “Color esperanza” como despedida, la Fiesta Nacional del Sol llegó al final de otra jornada de espectáculos en Pocito.