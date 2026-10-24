La segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá como protagonistas a Diego Torres y Andrés Calamaro, dos referentes de la música argentina que compartirán el escenario del Estadio del Bicentenario el sábado 21 de noviembre. La propuesta reunirá canciones de distintas etapas de sus trayectorias y buscará convocar a públicos de varias generaciones.

Torres llegará a San Juan con un repertorio que combina pop latino, baladas y canciones que alcanzaron popularidad en distintos países de habla hispana. Con una carrera que abarca varias décadas, el cantante construyó un lugar destacado en la escena musical con temas que forman parte de su identidad artística.

Por su parte, Calamaro aportará una propuesta ligada al rock nacional. El músico, compositor y exintegrante de Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez cuenta con una extensa trayectoria como solista, marcada por canciones que se convirtieron en clásicos del género y por su influencia en la música en español.

La combinación de ambos artistas le dará a la segunda jornada un perfil diferente al de la apertura, prevista para el viernes 20 de noviembre con Turf y Tan Biónica. En tanto, el domingo 22, la Fiesta cerrará con La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2, en una noche centrada en la música popular y el cuarteto.

La edición 2026 se desarrollará del 20 al 22 de noviembre bajo la temática «Parque Triásico», con una programación que combinará espectáculos musicales, cultura, entretenimiento y propuestas vinculadas con la identidad sanjuanina. La contratación de los artistas se concreta mediante aportes de sponsors privados y la recaudación por la venta de entradas.

Cuánto cuestan las entradas para la segunda noche

La venta anticipada comienza este sábado 24 de octubre, a las 12, a través de Ticketek. Los precios promocionales estarán vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive.

Durante ese período, las entradas para las tribunas populares Norte y Sur del Estadio del Bicentenario costarán $15.000. El campo de pie tendrá un valor de $25.000, mientras que las plateas bajas costarán $45.000 y las altas, $35.000. El acceso a la Feria y a los espectáculos del Velódromo tendrá un precio de $5.000.

La compra podrá realizarse en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan, con un límite de cinco entradas por persona.

Desde el 6 de noviembre también se habilitará la venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19. A partir de esa fecha, las entradas para las populares costarán $20.000 y las de campo de pie, $30.000. Los precios de las plateas y del acceso a la Feria y al Velódromo se mantendrán sin cambios.

La organización también anunció un cupo de 1.000 entradas gratuitas por jornada para jubilados, que incluirán el ingreso a la Feria, al Velódromo y a las tribunas populares del Estadio. Además, habrá espacios de accesibilidad para personas con discapacidad y usuarios de silla de ruedas.