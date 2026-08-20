Después de varias semanas de angustia, Alexis Martín Atampi finalmente pudo regresar a su casa. El motociclista que había quedado gravemente herido tras protagonizar un choque contra un camión en Trinidad recibió el alta médica luego de permanecer internado en terapia intensiva del Hospital Rawson.

La esperada noticia fue comunicada este jueves por su pareja, Martina Ramírez, quien compartió en sus redes sociales su felicidad por volver a tener al joven en su hogar. “Gracias a Dios mi amor, ya estás en casa. Después de tantos días difíciles, por fin podemos abrazarnos y tenerte cerquita”, expresó.

El grave siniestro ocurrió el miércoles 22 de julio en el cruce de avenida España y Lateral de Circunvalación, en Trinidad. Atampi circulaba en una motocicleta Corven 110 cc cuando, por circunstancias que fueron materia de investigación, impactó contra un camión Volkswagen conducido por un hombre de 45 años.

Producto del fuerte impacto, el motociclista sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, fractura de pelvis y politraumatismos. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson y quedó alojado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Durante su internación, familiares y allegados siguieron de cerca su evolución. Su pareja incluso recurrió a las redes sociales para pedir cadenas de oración por su recuperación mientras atravesaba los momentos más delicados.

Ahora, después de casi un mes, la evolución favorable permitió que Alexis abandonara el hospital y continuara su recuperación en su casa, acompañado por sus seres queridos.

El regreso a casa marca el comienzo de otra etapa para el joven, quien deberá continuar con su recuperación después de las graves lesiones que sufrió en el siniestro.