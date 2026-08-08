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Dieron de alta al remisero que fue baleado mientras trabajaba en Chimbas
POR REDACCIÓN
Después de permanecer casi un mes internado, Ismael Alejandro Rodríguez, el remisero que fue baleado mientras trabajaba en Chimbas, recibió el alta médica y regresó a su domicilio, donde continuará con su recuperación.
El ataque ocurrió el pasado 9 de julio en inmediaciones de calle Benavídez. Rodríguez sufrió graves heridas producto de un disparo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Durante los primeros días, su estado fue delicado y sus familiares incluso realizaron pedidos de oración por su recuperación.
Tras varias semanas de evolución y atención médica, finalmente recibió el alta y pudo regresar a su casa.
La causa por el ataque
Mientras el trabajador continúa recuperándose, la investigación judicial sigue adelante. Por el hecho fueron condenados Carlos Maximiliano Páez y su hijo Aarón Páez.
Carlos Páez recibió una pena de dos años y seis meses de prisión condicional por el delito de uso de arma de fuego, mientras que Aarón Páez fue condenado a un año y cuatro meses de prisión condicional por amenazas agravadas.
Al tratarse de penas de cumplimiento condicional, ambos permanecen en libertad y deben respetar distintas reglas de conducta y restricciones de acercamiento.
En tanto, Thiago Páez, otro de los hijos de Carlos Páez, continúa prófugo y es señalado por la Fiscalía como otro de los presuntos involucrados en el ataque.