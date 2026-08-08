Después de permanecer casi un mes internado, Ismael Alejandro Rodríguez, el remisero que fue baleado mientras trabajaba en Chimbas, recibió el alta médica y regresó a su domicilio, donde continuará con su recuperación.

El ataque ocurrió el pasado 9 de julio en inmediaciones de calle Benavídez. Rodríguez sufrió graves heridas producto de un disparo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Durante los primeros días, su estado fue delicado y sus familiares incluso realizaron pedidos de oración por su recuperación.

Tras varias semanas de evolución y atención médica, finalmente recibió el alta y pudo regresar a su casa.

La causa por el ataque

Mientras el trabajador continúa recuperándose, la investigación judicial sigue adelante. Por el hecho fueron condenados Carlos Maximiliano Páez y su hijo Aarón Páez.

Carlos Páez recibió una pena de dos años y seis meses de prisión condicional por el delito de uso de arma de fuego, mientras que Aarón Páez fue condenado a un año y cuatro meses de prisión condicional por amenazas agravadas.

Al tratarse de penas de cumplimiento condicional, ambos permanecen en libertad y deben respetar distintas reglas de conducta y restricciones de acercamiento.

En tanto, Thiago Páez, otro de los hijos de Carlos Páez, continúa prófugo y es señalado por la Fiscalía como otro de los presuntos involucrados en el ataque.