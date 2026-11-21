La solidaridad también tiene su lugar en la Fiesta Nacional del Sol 2026. En el stand de GRUPO HUARPE, los sanjuaninos pueden conocer las diez historias finalistas del Premio Sanjuanino Solidario, elegir a su favorita y participar por distintos premios.

En esta edición especial, que celebra los 10 años del reconocimiento a personas y organizaciones que trabajan por los demás, GRUPO HUARPE invita al público a involucrarse y ser parte de la elección de la historia que más los representa.

A través de un video, Ana Paula Zabala explicó cómo participar y convocó a quienes recorran el predio de la Fiesta Nacional del Sol a acercarse al espacio de GRUPO HUARPE para emitir su voto o también podés elegir tu historia en www.diariohuarpe.com.

La propuesta busca que los visitantes conozcan las historias de los diez finalistas, se interioricen sobre las causas que llevan adelante y puedan elegir a quién consideran que debe recibir el reconocimiento de este año, que incluye un apoyo de 10 millones de pesos para fortalecer una causa solidaria.

Cómo votar en el stand de GRUPO HUARPE

El procedimiento es sencillo y se realiza de manera presencial. Quienes quieran participar deben acercarse al stand de Diario Huarpe y buscar a la promotora, quien les entregará un folleto con las diez historias finalistas del Premio Sanjuanino Solidario.

Después de leer las propuestas y conocer el trabajo de cada candidato, deberán seleccionar su historia favorita y completar el voto.

Pero hay un paso más: antes de depositarlo en la urna, tendrán que dar vuelta el papel y completar sus datos personales. Se solicita nombre y apellido, DNI, teléfono y provincia.

De esta manera, además de expresar su elección, quienes participen quedarán incluidos en el sorteo de distintos premios que Grupo Huarpe realizará entre las personas que dejen su voto.

Diez años reconociendo historias que transforman vidas

El Premio Sanjuanino Solidario cumple una década reconociendo a personas, grupos e instituciones que trabajan por quienes más lo necesitan. A lo largo de estos años, la iniciativa puso en valor historias de compromiso, esfuerzo y solidaridad que muchas veces se desarrollan lejos de los grandes escenarios, pero generan un impacto concreto en la comunidad.

En esta edición, la participación del público en la Fiesta Nacional del Sol suma una nueva oportunidad para acercar esas historias a los sanjuaninos y darles visibilidad.

La invitación está abierta durante la celebración: pasar por el stand de Diario Huarpe, conocer a los diez finalistas, elegir una historia y dejar el voto. Una manera de acompañar a quienes hacen de la solidaridad una tarea cotidiana y, además, participar por premios.