Diez penitenciarios detuvieron a una pareja que robó un auto en el Penal

Una violenta secuencia sacudió la noche del martes en Chimbas cuando una pareja de sospechosos violentó las puertas de un vehículo estacionado frente al Servicio Penitenciario Provincial para sustraer diversos elementos. Los delincuentes identificados como Renzo Miguel Hernández y Celeste Denise Cortez robaron un teléfono celular Samsung S21, un estéreo y documentación personal del interior de un Fiat Uno.

La maniobra fue descubierta de inmediato por los celadores del penal quienes salieron corriendo de los puestos de vigilancia con escopetas en mano y comenzaron una persecución a viva voz gritando que alli iba el chorro.

En ese preciso momento un patrullero del Comando Radioeléctrico Oeste que realizaba recorridas preventivas por la intersección de avenida Benavidez y calle Martín Fierro se sumó al operativo cerrojo para cortarles el paso a los fugitivos.

Gracias al rápido accionar conjunto de los guardiacárceles y la fuerza policial los sospechosos fueron neutralizados y reducidos a los pocos metros cuando intentaban escapar a la carrera. En medio de la huida el sujeto intentó deshacerse de las evidencias entregandole a su cómplice el dispositivo móvil para que lo descartara pero la maniobra fue abortada por los agentes.

Minutos despues de la captura se hizo presente en la escena la propietaria del vehículo dañado quien constató los cuantiosos destrozos provocados en las puertas de su automóvil tras el accionar delictivo.

Los elementos sustraídos fueron recuperados y secuestrados en poder de los detenidos durante la requisa formal realizada en el lugar del hecho por personal policial interviniente. Ante esta situación intervino el ayudante fiscal en turno de la UFI Flagrancia Gustavo Mendoza quien dio formal inicio al Legajo N° 29/26 caratulado como robo bajo la modalidad correspondiente.

Los aprehendidos quedaron formalmente detenidos y alojados en los calabozos de la Comisaría 30ma a la entera disposición de la Justicia provincial. La pareja sera sometida en las próximas horas al procedimiento especial de Flagrancia para definir su situación procesal tras el grave episodio registrado frente al complejo penitenciario.