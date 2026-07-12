

Argentina e Inglaterra ya tienen asegurado su lugar en las semifinales del Mundial 2026, pero el camino recorrido dejó una diferencia que puede pesar desde lo físico. Aunque ambos seleccionados necesitaron del tiempo suplementario en los cuartos de final, el equipo europeo llegará con un desgaste menor al duelo del próximo miércoles.

Los ingleses vencieron 2-1 a Noruega en el alargue y fue apenas su primer partido de eliminación directa que se extendió más allá de los 90 minutos. La Selección Argentina, en cambio, viene de afrontar dos tiempos suplementarios: primero en los dieciseisavos de final ante Cabo Verde y luego este sábado frente a Suiza para meterse entre los cuatro mejores.

A eso se suma otro detalle importante, Inglaterra disputó su partido varias horas antes que Argentina: salió a la cancha a las 18 (hora argentina), mientras que el conjunto de Lionel Scaloni lo hizo desde las 22. Esa diferencia le permitirá contar con un margen mayor de recuperación antes del encuentro del miércoles a las 16, una cuestión importante teniendo en cuenta la carga física acumulada a esta altura del Mundial.

Con menos de cuatro días entre un compromiso y otro, el cuerpo técnico del combinado nacional pondrá el foco casi exclusivamente en la recuperación del plantel para intentar llegar con la mayor frescura posible a un nuevo mano a mano, que además tendrá un tinte histórico que lo hará más que especial.