La investigación judicial que involucra a Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo tras la difusión de videos que mostrarían a Jésica Cirio junto a importantes sumas de dinero en efectivo. Las imágenes, que comenzaron a trascender públicamente en las últimas semanas, podrían convertirse en un elemento relevante dentro de las causas por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según versiones periodísticas incorporadas al debate público, uno de los registros habría sido filmado en el vestidor de una vivienda que compartían Cirio e Insaurralde, donde se observarían fajos de dólares termosellados. Además, existiría un segundo video en el que se vería dinero dispuesto sobre una mesa, material que también habría sido mencionado por testigos y personas vinculadas a la investigación.

Las imágenes todavía forman parte de un conjunto de elementos que la Justicia deberá analizar para determinar su autenticidad, contexto y eventual valor probatorio. No obstante, la aparición de estos registros volvió a colocar bajo la lupa los movimientos patrimoniales de quienes fueron una de las parejas más mediáticas de la política y el espectáculo argentino.

La situación cobra especial relevancia porque las investigaciones abiertas sobre Insaurralde avanzan desde el escándalo conocido como “Yategate”, que derivó en denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y presuntas inconsistencias patrimoniales. A lo largo de la causa, los investigadores analizaron propiedades, viajes al exterior y movimientos financieros atribuidos al exjefe de Gabinete bonaerense.

En paralelo, distintos informes periodísticos señalaron que Cirio también fue objeto de investigaciones judiciales vinculadas a la evolución de su patrimonio y a acuerdos económicos que mantuvo con Insaurralde. La aparición de nuevo material audiovisual podría ampliar las líneas de investigación o derivar en nuevas medidas procesales si los magistrados consideran que aporta información relevante para las causas en trámite.

Por el momento no existe una resolución judicial que determine responsabilidades a partir de estos videos. Sin embargo, la difusión de las imágenes generó un fuerte impacto político y mediático, reavivando una de las investigaciones más resonantes de los últimos años y sumando presión sobre el entorno del exfuncionario bonaerense.