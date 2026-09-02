Difundieron una foto de la tumba de Silvina Luna y un detalle generó indignación

Una imagen del sitio donde descansan los restos de la modelo y actriz Silvina Luna, en el Panteón de Actores del cementerio de Chacarita, se difundió en las últimas horas y provocó un intenso debate. La artista falleció el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano, luego de pasar más de dos meses internada por graves fallas renales mientras aguardaba un trasplante de riñón que no se concretó por su deterioro de salud.

La publicación fue compartida por la cuenta de Instagram @cementerios.arg, desatando la repercusión de los usuarios al observar los elementos colocados en el lugar. Junto a la inscripción "Silvina Luna. 1980-2023. Siempre en nuestros corazones", se observan flores blancas, el escudo de Rosario Central y un cuadro enmarcado con una imagen sensual de la figura pública.

La elección de esa retrato desató críticas en la red social, donde los seguidores manifestaron su desacuerdo con mensajes como "¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro? Tiene fotos normales Silvina", "Lo mismo pensé, es una falta de respeto" y "No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, es una falta de respeto".

El traslado al mausoleo de los artistas respondió a un deseo expresado por la propia rosarina ante el avance de sus dolencias. En relación a sus momentos finales, su chofer y persona de confianza, Christian Basoalto, detalló la despedida en sus plataformas digitales: "Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos. Yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento".