La Difunta Correa volverá a convertirse este fin de semana en escenario de velocidad y adrenalina con la tercera fecha del Campeonato MX/ATV San Juan 2026, que reunirá a más de 80 pilotos de San Juan, Mendoza y La Rioja.

La jornada principal se desarrollará este domingo 13 de septiembre desde las 10, con competencias de motos y cuatriciclos distribuidas en 14 categorías.

El circuito contará además con tres sectores especialmente habilitados para espectadores, con el objetivo de que el público pueda seguir las carreras desde distintos puntos del predio.

La actividad comenzará el sábado 12 de septiembre con las primeras acciones previstas en el lugar, mientras que el domingo se concentrará el grueso de la competencia.

Una propuesta para toda la familia

Además de la actividad deportiva, la organización preparó distintas propuestas para quienes se acerquen al predio.

Durante la jornada habrá sorteos, entrega de regalos y un agasajo especial por el Día del Niño, con actividades destinadas a los más chicos.

De esta manera, la tercera fecha buscará combinar el espectáculo deportivo con una propuesta recreativa para las familias que lleguen hasta Difunta Correa.

Con pilotos provenientes de tres provincias y una amplia grilla de categorías, el Campeonato MX/ATV San Juan tendrá este domingo una de sus citas destacadas de la temporada.