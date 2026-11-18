Florencia Peña atravesó un momento de profunda indignación luego de que circulara una falsa noticia sobre su muerte en las redes sociales. El rumor comenzó a viralizarse durante la madrugada del miércoles 18 de diciembre y posicionó la etiqueta #murioflorpeña entre las principales tendencias de la plataforma X, generando una fuerte preocupación entre los seguidores y los allegados de la reconocida actriz y conductora argentina.

Ante la rápida difusión del mensaje mentiroso, los usuarios de internet comenzaron a preguntarse si la información era real y cuál era el verdadero estado de salud de la artista. Todo resultó ser completamente falso, pero la viralización provocó un enorme desconcierto generalizado tanto en el público como en el círculo íntimo de Florencia Peña, quienes recibieron múltiples consultas alarmantes.

La situación se agravó cuando el usuario identificado como @ibosttero compartió una captura de pantalla de Wikipedia en la que se redactaba la biografía y la trayectoria profesional de Flor Peña en tiempo pasado. Esta maniobra provocó que las personas que realizaban búsquedas rápidas en motores como Google encontraran datos erróneos, aumentando todavía más la confusión en torno a la vida de la actriz.

Lejos de detenerse, la misma cuenta continuó publicando mensajes sin sentido y realizando "bromas pesadas" vinculadas al engaño original hasta lograr que el tema se convirtiera en la primera tendencia nacional. Además, el usuario difundió supuestos mensajes privados que la propia artista le habría enviado sumamente enojada por la viralización de la mentira que atentaba contra su tranquilidad.

En las capturas de esos presuntos chats privados se podían leer frases contundentes como "borrá ese tuit o te denuncio la cuenta", "no te das cuenta que perjudicas y dañás el trabajo de otra gente?" y "hacelo ahora o te denuncio ya". Tras compartir esos textos atribuidos a la conductora, el responsable de la cuenta escribió de manera aberrante: "Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña".

A pesar del revuelo ocasionado durante toda la madrugada del miércoles 18 de diciembre, Florencia Peña no había publicado ningún descargo oficial en sus perfiles para desmentir el rumor. Este tipo de episodios, donde se difunde información sin chequear desde perfiles anónimos, suele afectar repetidamente a figuras del espectáculo, obligando a los protagonistas a salir a desmentir falsedades sobre su integridad.