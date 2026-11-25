El periodista de los noticieros matutinos de El Nueve, Alexis Puig, manifestó su profundo malestar contra Pepe Ochoa, panelista de LAM, luego de que este último difundiera la falsa noticia de su separación de Luciana Méndez. A pesar de que el comunicador se contactó para aclarar la situación hace una semana, el integrante del ciclo de América TV jamás rectificó sus dichos al aire y dejó instalada la versión en varios portales de espectáculos.

Según relató el propio conductor en diálogo con Ciudad, se enteró de la versión mientras miraba televisión en su casa precisamente junto a su esposa, la ingeniera Luciana Méndez. Lejos de atravesar una crisis sentimental, el matrimonio celebró esta semana sus 5 años de relación y decidió tomarse el rumor con humor grabando un video de su reacción en vivo, registro que ella misma guardó en las historias destacadas de su cuenta de Instagram.

"No sé de dónde sacó la información, pero es mentira. Nos avisaron que estaban diciendo en el programa que estábamos separados, lo vimos, reaccionamos y nos cag... de risa. De hecho estamos cumpliendo 5 años con Luciana esta semana", detalló Puig sobre el momento en que descubrieron la primicia falsa que estaban dando sobre su vida privada en la pantalla chica.

Sin embargo, la situación dejó de ser graciosa cuando el rumor comenzó a multiplicarse en distintos medios y afectó directamente a sus seres queridos, motivo por el cual el periodista le envió un mensaje privado a Ochoa pidiéndole una aclaración que nunca llegó. "No me separé, pero le envié un mensaje a Pepe Ochoa súper respetuoso y amable. Ni siquiera estaba enojado. Estaba molesto, pero no enojado, pero nunca desmentió la información", protestó.

La falta de rectificación generó una gran angustia en el círculo íntimo del periodista, ya que sus familiares creyeron lo que se decía en televisión por encima de sus propias aclaraciones en otros espacios mediáticos. "Mis hijas se enteraron y se pusieron mal. Mi vieja, que está viuda desde hace un tiempito, me llamó llorando también y fue un drama. Yo lo desmentí en mi programa de radio, y con Beto Casella también, pero la palabra de la tele parece ser santa. Me lastima que mi familia sufra", lamentó.

Asimismo, el comunicador cuestionó con dureza la metodología de trabajo de su colega por no haber consultado a las fuentes directas antes de lanzar semejante afirmación al aire, señalando además el daño digital que le ocasionó. "No cumplieron el ABC del periodismo, que es chequear, porque me enviaban un mensajito y yo se lo desmentía. Y eso ya quedó instalado, porque hasta en la Wikipedia ya figuro como 'divorciado'", subrayó con indignación.

Para concluir su descargo, el periodista desmintió de plano los detalles temporales que se dieron en el programa sobre el supuesto distanciamiento y dejó abierta la puerta a un futuro cruce laboral en los pasillos de El Nueve. "Dijeron que yo estaba separado hace seis meses, que no me contestaba el teléfono y hace seis meses estábamos los dos en Europa viendo a The Cure", sentenció Puig, quien todavía aguarda una disculpa pública antes de cruzarse cara a cara con el panelista en el canal.